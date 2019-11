Il vice-presidente del Palermo rivela: "Volevamo Giuseppe Rossi"

Il Palermo in Serie D sognava Giuseppe Rossi, come ha rivelato il vice presidente Di Piazza: "Lui ha altre ambizioni, sarebbe stato bello".

Giuseppe Rossi continua ad allenarsi con il alla ricerca di una nuova sfida. L'ex e , tra le altre, è al momento senza contratto dopo aver lasciato il nell'estate 2018.

Per il classe 1987 in estate si è presentato anche il , come ha rivelato a 'TGS Studio Sport' il vice-presidente Tony Di Piazza. Sarebbe stato un sogno per i rosanero, attualmente impegnati in Serie D dopo il fallimento in estate.

Di Piazza ha però rivelato che 'Pepito' al momento ha altre ambizioni e che forse la Serie D potrebbe andargli stretta.

"Sarebbe stato bello portare Giuseppe Rossi, che è un italo-americano, ma lui ha altre ambizioni. Fantasticare adesso che siamo in Serie D non avrebbe senso".

Nella sua carriera Rossi ha segnato 26 goal in 62 presenze in , più 64 reti in proprio con il Villarreal, club con cui si sta allenando alla ricerca della forma migliore. E di una nuova sfida.