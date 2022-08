Il vice commissario tecnico nigeriano sulle dichiarazioni del patron azzurro: "I suoi giocatori non partecipano ad altre competizioni per nazionali?".

Parole che sono destinate a far discutere ancora. Dopo Koulibaly, anche il vice allenatore della Nigeria, Usman Abdallah, si è scagliato contro il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in seguito alle sue dichiarazioni sulla Coppa d'Africa e la sua volontà di non ingaggiare più calciatori africani.

L'ex allenatore dell'Enyimba ha parlato a GOAL, esprimendo il suo sdegno per le dichiarazioni del patron del Napoli..

"Penso che debba uscire allo scoperto, per dire la verità, usare la Coppa d'Africa come metro di giudizio non è una buona scusa. I giocatori del Napoli non partecipano a Uefa Euro, Uefa Nations League e persino alla Copa America? O non sono la stessa cosa dell'Afcon? Sarebbe stato comprensibile se avesse detto che i giocatori africani del Napoli che si infortunano all'Afcon non sono curati bene, o forse quando i loro giocatori giocano nella competizione, violano certe regole".

Per Abdallah, De Laurentiis ha chiaramente mancato di rispetto all'intero continente e al movimento calcistico africano.

"Anche in questo caso, la sua dichiarazione mostra una mancanza di rispetto per l'Africa ed è stupido dirlo. È scoraggiante che una persona del suo calibro possa fare una dichiarazione del genere. Alcuni la etichetteranno come razzismo perché ha parlato solo di africani e non di giocatori di altri continenti".

A fargli eco, è l'ex capitano della Nigeria Mutiu Adepoju,

"Sono i più grandi perdenti perché i giocatori africani hanno giocato un ruolo chiave nella loro storia. Prima che Khalidou [Koulibaly] si trasferisse al Chelsea, ha giocato un ruolo fondamentale per il club. Lo stesso si può dire di [Andre-Frank] Zambo Anguissa fino a [Victor] Osimhen. Questi giocatori hanno dimostrato che i giocatori africani sono di qualità".