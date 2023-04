Il viaggio di Juan: da Siena fino a Parigi solo per incontrare Messi

Il giocatore di calcio a 5, che milita in una squadra toscana, ha conosciuto il suo idolo, che lo ha fatto entrare a casa dopo ore di attesa.

La storia di Juan Polcan è quella di un'impresa pazza, di un'attesa lunghissima e, infine, della realizzazione di un sogno.

L'argentino di 23 anni vive infatti in provincia di Siena e gioca a calcio a 5 nell'Ibs Le Crete, squadra che milita nel campionato di Serie C1 toscano.

Come tutti gli argentini però, l'idolo di Polcan è uno solo, vive a Parigi e ha appena alzato la coppa del Mondo. Si chiama Lionel, Lionel Messi.

Per questo il giovane Juan ha deciso di fare una vera e propria follia: andare nel capoluogo francese e fare di tutto per incontrare il suo eroe.

Un'attesa durata 10 ore fuori casa di Messi ha però portato i suoi frutti: il campione ha infatti notato il ragazzo e lo ha accolto a casa sua, gli ha donato una foto autografata e gli ha firmato l'avambraccio.

Il motivo? Facile. Subito dopo l'incontro con Messi, Juan è corso da un attuatore e si è fatto incidere sulla pelle la firma del 10 del PSG e dell'Argentina, per immortalare per sempre un'impresa che non dimenticherà facilmente.