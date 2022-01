Il viaggio di Darboe: "3 mesi fino in Libia, poi partiti col gommone"

“Io sono nato in Gambia il 6 giugno 2001. Non siamo ricchi ma ci divertiamo un sacco".

La voce narrante è quella di Ebrima Darboe, centrocampista della Roma, attualmente impegnato con il Gambia in Coppa d'Africa. Dal Gambia Darboe è partito per arrivare in Italia, per cercare una vita migliore. L'ha trovata, grazie anche alla Roma.

Il centrocampista 21enne ha raccontato la sua storia per la campagna #OnTheSameSide, dell'UNICEF. Partendo dal suo viaggio.

"Non avevo scelta e ho deciso di partire, il viaggio è stato lungo, è dura. Partivamo con il pullman da un paese all’altro. Fino in Libia, il viaggio è durato 3 mesi. Ho aspettato lì, quando è arrivato il momento siamo andati al mare per partire. Siamo partiti col gommone. Dopo due ore e mezzo è arrivata una grande nave, di quelle che salvano le persone. Avevamo la speranza di avere una vita migliore".

A 16 anni Ebrima è andato via dal suo paese, il Gambia 🇬🇲, in cerca di un futuro migliore. Ha attraversato il deserto, la Libia, il mare. Oggi è un calciatore della @OfficialASRoma 💛❤️

Tutti i bambini e ragazzi hanno dei sogni e il diritto di provare a realizzarli#OnTheSameSide pic.twitter.com/BQWbk8qqlu — UNICEF Italia (@UNICEF_Italia) January 13, 2022

Dopo il viaggio della speranza, il calcio e il giallorosso, che è arrivato a vestire anche a livello di prima squadra la scorsa stagione e anche in questa.

"Mi hanno detto “ora cercheremo di portarti alla Roma”. Io ho detto “come? Roma?”. Io conoscevo la Roma quando stavo in Gambia".

"Quando incontrate altri rifugiati, ricordatevi la mia storia. Non siamo così diversi”.