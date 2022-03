Il Venezia perde Romero per infortunio: intervento al ginocchio riuscito

Il Venezia perde il portiere Sergio Romero. L'estremo difensore argentino ha rimediato un infortunio al ginocchio che lo terrà per un periodo lontano dal rettangolo verde di gioco. A confermare la notizia dello stop dell'ex - tra le altre - Sampdoria e Manchester United è la stessa società lagunare attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito del club:

"Il Venezia FC comunica che il portiere Sergio Romero si è sottoposto ad un intervento artroscopico per la rimozione di alcuni corpi mobili presenti all'interno dell'articolazione del ginocchio destro. L'intervento, eseguito dal Dott. Ramón Cugat presso l'Instituto Cugat di Barcellona, è perfettamente riuscito".

Nella nota non si fa riferimento ai possibili tempi di recupero di Sergio Romero, che rischia di terminare in anticipo la sua stagione. Nei prossimi giorni toccherà allo staff medico del Venezia stabilire le tempistiche verso il rientro in campo.

Già a partire dalla sfida contro la Lazio, valida per il 29° turno e in programma lunedì sera all'Olimpico di Roma, Paolo Zanetti dovrà rinunciare all'argentino e a Lezzerini, che ha già termnato la stagione a causa di una lesione completa del tendine del retto femorale destro.

Tra i pali del Venezia ci sarà il 37enne Niki Mäenpää, portiere finlandese che dopo aver iniziato da titolare con sei presenze nelle prime sette gare di Serie A è scivolato proprio alle spalle di Romero e Lezzerini nelle gerarchie di Zanetti. Ora toccherà a lui riprendersi una maglia da titolare.