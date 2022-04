Il VAR sbarca in Serie C: ufficiale l'utilizzo della tecnologia a partire dai playoff

La tecnologia e il VAR arrivano in Lega Pro. Il presidente Francesco Ghirelli ha annunciato la grande novità del Serie C a partire dalle semifinali playoff della stagione in corso.

Al termine dell'Assemblea di Lega Pro, il numero uno ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio in merito all'utilizzo dello strumento tecnologico, annunciando la notizia dell'introduzione del nuovo sistema:

"Finalmente anche noi potremo contare sull’utilizzo del VAR. Era un nostro obiettivo e queste prime 6 partite di sperimentazione ci saranno d’aiuto, perché speriamo di poterlo poi avere per tutto il campionato".

Nel periodo di sperimentazione, in occasione delle semifinali e finali playoff, saranno gli arbitri di Serie A a B a coordinare il lavoro in sala video, in attesa dei corsi specifici per la formazione dei direttori di gara della CAN C.

"Ringraziamo il presidente della Figc Gabriele Gravina e il presidente dell’Aia Alfredo Trentalange per il loro appoggio e la condivisione di questo progetto. Si lavorerà per la formazione e per vedere cosa fare nel prossimo campionato".

L'obiettivo della Lega Pro è quello di introdurre il Video Assistant Referee in tutto campionato nel minor tempo possibile e, dunque, già a partire dalla prossima stagione.