Il Valladolid vince? Ronaldo regala ai giocatori un viaggio e un iPhone

Il presidente del team spagnolo ha deciso di premiare i suoi giocatori per la fondamentale vittoria contro l'Espanyol.

29 punti in classifica non sono tantissimi, abbastanza comunque per guardare alcune squadre dall'alto. Il Valladolid è reduce dalla sconfitta contro la , ma prima di questa è riuscita ad ottenere tre punti fondamentali contro l' . Che hanno portato patron Ronaldo a premiare la sua rosa.

Come evidenzia Marca, infatti, il successo contro il club catalano ha soddisfatto Ronaldo, che ora vede la permanenza in più possibile. Ecco dunque un cellulare nuovo per tutti i suoi giocatori e un buono aereo per le prossime vacanze degli uomini di Gonzalez.

Un iPhone per tutti e una vacanza da sogno non appena sarà possibile. Il Valladolid non è certo una delle squadre più ricche del campionato spagnolo, ma la rosa può comunque permettersi largamente dei beni del genere. Un regalo è comunque un regalo, sopratutto se fatto da un simbolo come Ronaldo, sempre più legato alle sorti del team di Castiglia e León.

Altre squadre

Per il Valladolid nel weekend ci sarà un'altra gara fondamentale, stavolta contro l' Bilbao: al 15esimo posto può contare su sette punti di distanza dalla zona calda, non abbastanza però per cominciare ad esultare, considerando i due mesi di gare ancora da giocare.