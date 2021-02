Il Valencia perde, Gabriel Paulista scoppia a piangere durante l'intervista

Non brilla in questo periodo il Valencia e la cosa fa parecchio male a Gabriel Paulista, che piange dopo la sconfitta contro il Getafe.

Nella giornata di sabato è arrivata una sconfitta pesante, pesantissima per il Valencia: un secco tre a zero contro il Getafe che non fa altro che peggiorare la situazione di classifica della squadra di Javi Garcia, che adesso si trova al 13esimo posto.

As lágrimas de Gabriel Paulista devido ao mau momento do @valenciacf 😢💔 #LaLigaELEVEN pic.twitter.com/ysV7WNyW2e — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) February 27, 2021

Troppo poco per una squadra del calibro di Valencia, che in altre stagioni ha staccato spesso e volentieri un pass per la Champions League. Nella classica intervista post-partita, il difensore Gabriel Paulista non ha trattenuto le lacrime:

"È un dispiacere enorme fare i conti con questa situazione. Un club grande come il Valencia merita molto di più. Ma dobbiamo uscirne perché siamo il Valencia e non abbiamo alternative".

Visibilmente commosso l'ex difensore dell'Arsenal, con la voce rotta dal pianto. Evidentemente, e questo gli fa onore, tiene molto alla causa del Valencia e soffre maledettamente questa situazione di classifica.