Il tunnel di Todibo: mai in campo col Benfica, talento in stand-by

Da talento in rampa di lancio adocchiato da tutti i grandi club (lo voleva anche il Milan) a 'desaparecido': il Benfica lo vuole restituire al Barça.

Quando a gennaio del 2019 il acquistò Jean-Clair Todibo, tutti hanno descritto l'operazione come un colpo clamoroso di calciomercato. Il difensore centrale, all'epoca al , era uno dei talenti in rampa di lancio del calcio mondiale.

Fin dal primo momento in , Todibo non espresse mai il suo vero talento, convincendo ben poco la dirigenza ed il corpo tecnico blaugrana. Così l'anno scorso è arrivato il prestito allo 04, a gennaio.

Una trattativa che vide il in corsa fino all'ultimo per l'acquisto di Todibo, prima che lo Schalke battesse la concorrenza rossonera, strappando il prestito del ragazzo al Barcellona.

Todibo gioca, ma non convince. Il club tedesco va male e in estate il giocatore torna al Barcellona. Arriva con un infortunio all'inguine, dopo qualche settimane prende il Covid-19 ed è costretto a restare fuori per altre settimane.

Arriviamo ad ottobre, quando lo acquista il , con Jorge Jesus convinto di poter far esplodere il talento di Todibo. E siamo ai giorni d'oggi: dopo tre mesi, il francese non è mai sceso in campo con il Benfica.

"Todibo non ha le condizioni per giocare, né fisiche né tattiche. Non ha lavorato con la squadra. Non è uno dei giocatori a cui penso".

Così qualche settimana fa, Jesus ha liquiditato il suo difensore centrale. Il Benfica vuole restituirlo al Barcellona, che però non vuole rinunciare minimamente nemmno ad un euro dei due milioni di euri pattuiti per il prestito oneroso del ragazzo.

Vedremo come finirà la telenovela, ma una cosa è certa per il momento: Jean-Clair Todibo ha imboccato un tunnel che non sembra avere una fine vicina.