Il trionfo di Guardiola: è la sua prima Champions lontano da Barcellona

Pep Guardiola conquista la Champions League per la terza volta: all'ottavo anno di Manchester ha plasmato la creatura perfetta.

Il tempo è relativo. 8 anni sono nulla per chi li sa vivere nel modo giusto. Ma se hai una certa concezione di te stesso e degli obiettivi che ti vuoi porre giorno dopo giorno, 8 anni possono sembrare molti di più. Per Pep Guardiola, ad esempio, gli ultimi 8 anni hanno avuto lo stesso valore di 20, 30, 40: un'eternità.

Appena messo piede al Manchester City, lo spagnolo si era posto un chiaro traguardo nella mente: regalare al club, destinato a diventare una potenza non solo inglese ma europea, la prima Champions League della propria storia. Per farlo ci ha messo più del previsto: 8 anni, appunto. Quasi un decennio. Lui che a Barcellona trionfava al primo colpo, aprendo un'epopea destinata a entrare nella storia e poi nella leggenda del pallone.

Manchester non è la Catalogna, il City non è il Barça. Per storia, per tradizione, per tutto. Lo è diventato. Potenza dei soldi, certo, ma anche delle idee vincenti del suo manager rivoluzionario. Quello che piazza Cancelo e poi Stones in mezzo al campo, Bernardo Silva terzino, si inventa un 3-2-4-1 apparentemente senza senso, e via dicendo.

Guardiola ha completato il proprio capolavoro. Era solo questione di tempo: lo suggerivano gli ultimi percorsi quasi vincenti del Manchester City in Champions League, tra la finale persa contro il Chelsea - altra sfavorita, come l'Inter - e la semifinale della scorsa edizione assurdamente buttata al vento contro il Real Madrid.

Questa volta non ci sono stati intoppi. Il solito girone passato senza sudare troppo, il Lipsia fatto fuori agli ottavi, la goleada al Bayern nei quarti, quella al Real Madrid in semifinale. Il Manchester City, pian piano, è diventato la squadra più forte d'Europa. E lo sarebbe stato anche in caso di sconfitta contro l'Inter, perché tutte le sensazioni e impressioni lasciate durante il corso delle settimane e dei mesi, unite a trionfi travolgenti, non si potevano cancellare con un risultato negativo.

QUANTE CHAMPIONS HA VINTO GUARDIOLA?

Istanbul rappresenta la terza notte magica, a livello europeo, della carriera di allenatore di Guardiola. Che col Barcellona aveva già conquistato la Champions League per due volte, la prima nel 2009 e la seconda nel 2011, in entrambi i casi contro il Manchester United di Alex Ferguson.

Col Bayern no, non ci era mai riuscito. Anche a Monaco aveva sognato, salvo svegliarsi sul più bello: semifinale di Champions la prima stagione, semifinale di Champions anche la seconda stagione, ma doppia delusione contro il Real Madrid prima e il suo ex Barcellona poi. Ironia del destino, i bavaresi la coppa l'avevano alzata poco prima del suo arrivo. Col vecchio Jupp Heynckes, però.

A Manchester, la Manchester blue, Guardiola è così riuscito in una doppia impresa: ha portato al livello massimo un club che mai prima d'oggi aveva vissuto un momento così, e soprattutto si è definitivamente scrollato di dosso il barcellonismo, quella sensazione così sgradevole che lontano da Xavi, Iniesta e da sua maestà Leo Messi, alzare la Champions League fosse un'impresa impossibile.

Lo ha fatto spendendo e spandendo, e del resto Fabio Capello, quando sostiene che "sono sette anni che ha in mano il bancomat", sbaglia solo perché gli anni in realtà sono otto. Dai e ridai, però, è finalmente riuscito a plasmare la creatura perfetta. E tutto è andato a favor di vento: niente suicidi stile Bernabeu 2022, niente Havertz di mezzo, niente di niente. Anzi: la traversa, Ederson e la serata storta di Lukaku hanno confermato che sì, questo era proprio l'anno del Pep.

E così, come detto, fanno tre Champions League. In testa alla classifica dei più vincenti c'è il nostro Carlo Ancelotti, con quattro successi. Poi Zinedine Zidane, Bob Paisley (ma ai suoi tempi la competizione si chiamava ancora Coppa dei Campioni) e appunto lui, Guardiola. Di nuovo re d'Europa dopo 12 anni. E per la prima volta capace di trionfare lontano da Barcellona.