Il trionfo della Roma, il trionfo di Spinazzola: Campione dopo 10 mesi ai box

Sono tanti i volti della Roma Campione della Conference League 2021/2022. La coppa conquistata da Mourinho, in lacrime dopo il successo. Quella decisa da Zaniolo, al top dopo infortuni lunghi e complicati. In cui Leonardo Spinazzola ottiene la medaglia d'oro, a proposito di lughi k.o.

Spinazzola, come noto, era finito k.o durante gli Europei poi vinti dall'Italia in quel di Wembley. Un lungo periodo di riabilitazione per l'ex Atalanta, che sembrava non finire mai. Mesi e mesi di attesa fino al ritorno in campo nel 36esimo turno di campionato contro la Fiorentina.

Un minuto contro i viola, dopo quattro gare in panchina in Serie A e le due di Conference League contro il Leicester, dunque la sfida contro il Venezia e il match quasi interamente giocato contro il Torino con cui la Roma ha conquistato il sesto posto in campionato.

Spinazzola è entrato a gara in corso anche in Roma-Feyenoord, dando una mano alla squadra di Mourinho nella seconda parte della sfida. La lacerazione del tendine d'Achille ha tenuto fuori l'esterno dall'estate 2021 alla primavera 2022. Tanta pazienza, tramutata in trionfo.

A gennaio, Mourinho era stato chiaro sul lungo recupero. Ci sarebbe voluto ancora del tempo:

"Su Spinazzola mi piacerebbe sapere chi è stato il fenomeno che aveva previsto che a novembre il giocatore sarebbe stato disponibile. Anche lui è un pazzo. Super ottimista, ma è impossibile recuperare in questi mesi. Poi sembra che ogni settimana che passa ne serve una di più. Deve stare tranquillo".

Ha continuato ad aspettare, fino al rientro in campo effettivo di maggio.