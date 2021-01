Il tracollo dello Sheffield United: 2 punti in classifica, l'anno scorso sognava l'Europa

L'anno scorso ha sfiorato l'Europa, finendo al nono posto; quest'anno è la squadra peggiore d'Europa, avendo totalizzato solo due punti.

Nessuno ha saputo fare di peggio quest'anno tra i maggiori cinque campionati d'Europa: lo a questo punto della stagione ha raccolto solamente 2 punti.

Nella scorsa stagione la squadra aveva sorpreso tutti: era stata per molto tempo in ballo per un posto in , sognando addirittura la nella prima parte del campionato.

Poi ha concluso al nono posto un ottimo campionato, soprattutto per una realtà come lo Sheffield. Quest'anno il disastro: appena due punti guadagnati in sedici giornate di Premier League: frutto di due pareggi contro e .

Attualmente sono a 11 punti di distanza dal quart'ultimo posto, occupato dal Brighton, che vorrebbe significare una salvezza praticamente ormai miracolosa in questa situazione.

In giro per l'Europa soltanto lo 04 si avvicina alla condizione dello Sheffiled, con appena quattro punti totalizzati in .