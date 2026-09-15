Non guardarti indietro con rabbia se l’anno scorso non sei riuscito a prendere i biglietti per lo storico Live '25 Tour degli Oasis, perché molto presto avrai un’altra occasione per vedere in azione i leggendari maestri della musica di Manchester. Continua a leggere per scoprire tutte le ultime notizie su biglietti e tour degli Oasis.

Liam Gallagher, Noel Gallagher, Paul "Bonehead" Arthurs e soci hanno annunciato date e sedi di un gigantesco tour Live ’27, che da maggio a settembre 2027 toccherà celebri stadi di calcio e impianti sportivi in tutto il mondo.

I biglietti sono destinati ancora una volta ad andare a ruba per questo attesissimo seguito del tour della reunion da record dello scorso anno. L’ultima tournée degli Oasis ha venduto oltre 2,2 milioni di biglietti, diventando il tour con più biglietti venduti del 2025.

Quali sono le date e le sedi del tour 2027 degli Oasis?

Liam Gallagher ha ufficialmente smentito le voci secondo cui la band avrebbe fatto da headliner a Glastonbury 2027, dicendo ai fan sui social media che «non succederà». Un motivo in più per cui ci sarà un’impennata enorme nella domanda per assistere ai loro prossimi concerti da headliner stand-alone. Sono state annunciate le seguenti 38 date del ‘Live ’27 Tour’:

Date Sede (località) ven 21 maggio 2027 Celtic Park (Glasgow, Scozia) dom 23 maggio 2027 Celtic Park (Glasgow, Scozia) mar 25 maggio 2027 Celtic Park (Glasgow, Scozia) ven 28 maggio 2027 Celtic Park (Glasgow, Scozia) sab 29 maggio 2027 Celtic Park (Glasgow, Scozia) ven 4 giugno 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inghilterra) dom 6 giugno 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inghilterra) mar 8 giugno 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inghilterra) ven 11 giugno 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inghilterra) sab 12 giugno 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inghilterra) mar 15 giugno 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inghilterra) ven 18 giugno 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inghilterra) sab 19 giugno 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inghilterra) mar 22 giugno 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inghilterra) ven 25 giugno 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inghilterra) sab 26 giugno 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inghilterra) ven 2 luglio 2027 Allianz Arena (Monaco di Baviera, Germania) sab 3 luglio 2027 Allianz Arena (Monaco di Baviera, Germania) sab 10 luglio 2027 Estadi Olímpic Lluís Companys (Barcellona, Spagna) dom 11 luglio 2027 Estadi Olímpic Lluís Companys (Barcellona, Spagna) ven 16 luglio 2027 Johan Cruijff ArenA (Amsterdam, Paesi Bassi) sab 17 luglio 2027 Johan Cruijff ArenA (Amsterdam, Paesi Bassi) ven 23 luglio 2027 Stade de France (Parigi, Francia) sab 24 luglio 2027 Stade de France (Parigi, Francia) gio 29 luglio 2027 Stadio Olimpico (Roma, Italia) ven 30 luglio 2027 Stadio Olimpico (Roma, Italia) mar 10 agosto 2027 Gillette Stadium (Boston, USA) ven 13 agosto 2027 Gillette Stadium (Boston, USA) sab 14 agosto 2027 Gillette Stadium (Boston, USA) ven 20 agosto 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, USA) sab 21 agosto 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, USA) mar 24 agosto 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, USA) sab 4 settembre 2027 Slane Castle (Slane, Irlanda) dom 5 settembre 2027 Slane Castle (Slane, Irlanda) sab 11 settembre 2027 Knebworth House (Stevenage, Inghilterra) dom 12 settembre 2027 Knebworth House (Stevenage, Inghilterra) sab 18 settembre 2027 Knebworth House (Stevenage, Inghilterra) dom 19 settembre 2027 Knebworth House (Stevenage, Inghilterra)

Come acquistare i biglietti per il tour 2027 degli Oasis

Per acquistare i biglietti ufficiali dell’Oasis Live '27 Tour, devi completare la procedura di registrazione dei biglietti tramite il sito ufficiale della band Oasis. La registrazione è aperta fino alle 16:00 BST di giovedì 17 settembre. Anche gli iscritti alla mailing list degli Oasis devono comunque registrarsi.

Devi registrarti/inserire i tuoi dati per avere la possibilità di ricevere un codice univoco per accedere alla vendita.

I registrati saranno scelti in modo casuale per ricevere un codice univoco. La registrazione non garantisce che riceverai un codice né che riuscirai ad acquistare i biglietti nel caso in cui tu lo riceva.

Ti servirà un account Ticketmaster per acquistare i biglietti. Per registrarti alla procedura, devi usare l’email associata al tuo account Ticketmaster.

Per ridurre le code, la vendita si svolgerà in orari scaglionati nell’arco di tre giorni: venerdì 25 settembre, sabato 26 settembre e domenica 27 settembre 2026. Se riceverai un codice univoco, la tua email ti indicherà a quale vendita potrai accedere.

Se non dovessi riuscire ad acquistare i biglietti dell’Oasis Live '27 Tour nella vendita ufficiale, potresti prendere in considerazione siti di rivendita secondaria come StubHub, che potrebbero offrirti la migliore opportunità di ottenere i biglietti. I prezzi potrebbero essere più alti sui siti di rivendita, ma se desideri ardentemente vedere dal vivo le leggende britanniche della musica, potrebbero essere l’opzione migliore per assicurarti quei biglietti d’oro.

Quanto costano i biglietti per il tour 2027 degli Oasis?

Sulla base delle tariffe standard nominali delle recenti date del tour degli Oasis, i biglietti per il Live ’27 Tour su Ticketmaster dovrebbero andare da £75 a oltre £200 (commissioni incluse) e dovrebbero seguire questa struttura:

Biglietti base a sedere : a partire da circa £75.

Ingresso generale in piedi : da circa £135 a £150.

Pacchetti premium e VIP : fino a £200 o più per le opzioni hospitality.

Durante la vendita dell’ultimo tour, l’enorme domanda ha attivato il prezzo dinamico 'in-demand' su Ticketmaster, facendo schizzare i biglietti standard fino a £350.

Tuttavia, per questo prossimo tour saranno in vigore nuove regole. Ticketmaster informerà i fan con 24 ore di anticipo se verrà utilizzato un sistema di prezzi a fasce o in aumento. Fornirà inoltre aggiornamenti in tempo reale sui prezzi e su quando i biglietti più economici saranno esauriti mentre sei in attesa nella coda online.

Tieni d’occhio il sito ufficiale degli Oasis e Ticketmaster per ulteriori informazioni, e anche siti di rivendita secondaria come StubHub per la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che c’è da sapere sugli Oasis

Gli Oasis sono una delle band rock britanniche più grandi e influenti di tutti i tempi, con oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e un ruolo decisivo nel definire il movimento musicale "Britpop" degli anni ’90.

Formata a Manchester nel 1991, la band è famosa tanto per i suoi inni indimenticabili quanto per la caotica rivalità fraterna durata una vita tra i suoi due membri principali, i fratelli Liam e Noel Gallagher.

Momenti chiave dell’era Oasis

1991–1996 : La band si forma a Manchester. Pubblica due degli album britannici più iconici e venduti più rapidamente di sempre e suona davanti a 250.000 persone al Knebworth Park.

1995 : Una leggendaria battaglia nelle classifiche con la band rivale Blur. Entrambe pubblicano singoli nello stesso identico giorno.

2009 : La band si scioglie bruscamente dopo una violenta rissa a pugni nel backstage tra Liam e Noel a Parigi.

2024-Present : I fratelli fanno pace, annunciando un grande ritorno sul palco per il 2025 e tour negli stadi ampliati per il 2027.

I più grandi successi

Wonderwall - La canzone più famosa degli Oasis. È un inno pop-rock globale che è stato riprodotto in streaming miliardi di volte e ha definito la musica degli anni ’90.

Don't Look Back in Anger - Cantato da Noel Gallagher, questo brano è diventato un enorme inno da cantare in coro e un simbolo di unità e resilienza.

Champagne Supernova - Una canzone rock psichedelica lunga 7 minuti che funge da epica traccia conclusiva del loro secondo album, '(What's the Story) Morning Glory?'.

Live Forever - Il loro brano della consacrazione tratto dal primo album, 'Definitely Maybe'. È un inno energico e pieno di speranza che Noel scrisse per contrastare la musica 'grunge' triste e cupa che all’epoca arrivava dall’America.

Supersonic - Il primissimo singolo della band. Ha fatto conoscere al mondo la voce unica di Liam e l’atteggiamento cool e sicuro di sé della band.

Principali record e traguardi musicali

L’album venduto più velocemente nella storia del Regno Unito (all’epoca): Quando 'Be Here Now' uscì nel 1997, vendette l’incredibile cifra di 696.000 copie in soli tre giorni. Detenne il record di vendite nella prima settimana nel Regno Unito per 18 anni.

Best seller enormi: L’album '(What's the Story) Morning Glory?' ha venduto oltre 22 milioni di copie in tutto il mondo. Rimane il quinto album più venduto nella storia della classifica britannica.

Sette numeri uno consecutivi: Tutti e sette i loro album in studio hanno raggiunto il primo posto nelle classifiche ufficiali del Regno Unito.

Gli storici concerti di Knebworth: Nell’agosto del 1996, gli Oasis si esibirono davanti a 250.000 persone in due serate al Knebworth Park. Oltre 2,5 milioni di persone fecero richiesta per i biglietti, cioè oltre il 4% dell’intera popolazione britannica dell’epoca, una domanda da record per un concerto dal vivo.