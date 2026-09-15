Non guardarti indietro con rabbia se l’anno scorso non sei riuscito a prendere i biglietti per lo storico Live '25 Tour degli Oasis, perché molto presto avrai un’altra occasione per vedere dal vivo i leggendari maestri della musica di Manchester. Continua a leggere per scoprire tutte le ultime notizie su biglietti e tour degli Oasis.

Liam Gallagher, Noel Gallagher, Paul "Bonehead" Arthurs e soci hanno annunciato date e venue di un gigantesco Live ’27 tour, che da maggio a settembre 2027 farà tappa in celebri stadi di calcio e impianti sportivi in tutto il mondo.

I biglietti sono destinati ancora una volta ad andare a ruba per questo attesissimo seguito del tour reunion da record dello scorso anno. L’ultima volta che gli Oasis sono andati in tour sono stati venduti oltre 2,2 milioni di biglietti, il che lo ha reso il tour con più biglietti venduti del 2025.

Quali sono le date e le venue del tour degli Oasis 2027?

Liam Gallagher ha ufficialmente smentito le voci secondo cui la band sarà headliner del Glastonbury 2027, dicendo ai fan sui social media che «non succederà». È un altro motivo per cui ci sarà un’impennata enorme della domanda per vedere i loro prossimi concerti da headliner stand-alone. Sono state annunciate le seguenti 38 date del ‘Live ’27 Tour’:

Date Venue (luogo) ven 21 maggio 2027 Celtic Park (Glasgow, Scozia) dom 23 maggio 2027 Celtic Park (Glasgow, Scozia) mar 25 maggio 2027 Celtic Park (Glasgow, Scozia) ven 28 maggio 2027 Celtic Park (Glasgow, Scozia) sab 29 maggio 2027 Celtic Park (Glasgow, Scozia) ven 4 giugno 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inghilterra) dom 6 giugno 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inghilterra) mar 8 giugno 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inghilterra) ven 11 giugno 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inghilterra) sab 12 giugno 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inghilterra) mar 15 giugno 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inghilterra) ven 18 giugno 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inghilterra) sab 19 giugno 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inghilterra) mar 22 giugno 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inghilterra) ven 25 giugno 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inghilterra) sab 26 giugno 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inghilterra) ven 2 luglio 2027 Allianz Arena (Monaco di Baviera, Germania) sab 3 luglio 2027 Allianz Arena (Monaco di Baviera, Germania) sab 10 luglio 2027 Estadi Olímpic Lluís Companys (Barcellona, Spagna) dom 11 luglio 2027 Estadi Olímpic Lluís Companys (Barcellona, Spagna) ven 16 luglio 2027 Johan Cruijff ArenA (Amsterdam, Paesi Bassi) sab 17 luglio 2027 Johan Cruijff ArenA (Amsterdam, Paesi Bassi) ven 23 luglio 2027 Stade de France (Parigi, Francia) sab 24 luglio 2027 Stade de France (Parigi, Francia) gio 29 luglio 2027 Stadio Olimpico (Roma, Italia) ven 30 luglio 2027 Stadio Olimpico (Roma, Italia) mar 10 agosto 2027 Gillette Stadium (Boston, USA) ven 13 agosto 2027 Gillette Stadium (Boston, USA) sab 14 agosto 2027 Gillette Stadium (Boston, USA) ven 20 agosto 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, USA) sab 21 agosto 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, USA) mar 24 agosto 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, USA) sab 4 settembre 2027 Slane Castle (Slane, Irlanda) dom 5 settembre 2027 Slane Castle (Slane, Irlanda) sab 11 settembre 2027 Knebworth House (Stevenage, Inghilterra) dom 12 settembre 2027 Knebworth House (Stevenage, Inghilterra) sab 18 settembre 2027 Knebworth House (Stevenage, Inghilterra) dom 19 settembre 2027 Knebworth House (Stevenage, Inghilterra)

Come acquistare i biglietti per il tour degli Oasis 2027

Per acquistare i biglietti ufficiali dell’Oasis Live '27 Tour, devi completare la procedura di registrazione dei biglietti tramite il sito ufficiale della band Oasis. La registrazione è aperta fino alle 16:00 BST di giovedì 17 settembre. Anche i membri della mailing list degli Oasis devono comunque registrarsi.

Devi registrarti/inserire i tuoi dati per avere la possibilità di ricevere un codice univoco per accedere alla vendita.

I registrati saranno scelti in modo casuale per ricevere un codice univoco. La registrazione non garantisce che tu riceva un codice, né che tu riesca ad acquistare i biglietti nel caso in cui tu riceva un codice.

Avrai bisogno di un account Ticketmaster per acquistare i biglietti. Devi usare l’email utilizzata per il tuo account Ticketmaster per registrarti alla procedura.

Per ridurre le code, la vendita si svolgerà in orari scaglionati nell’arco di tre giorni: venerdì 25 settembre, sabato 26 settembre e domenica 27 settembre 2026. Se ricevi un codice univoco, la tua email ti dirà a quale vendita potrai accedere.

Se non riesci ad acquistare i biglietti dell’Oasis Live '27 Tour durante la vendita, potresti prendere in considerazione siti secondari di rivendita come StubHub, che potrebbero offrirti la migliore opportunità di ottenere i biglietti. I prezzi potrebbero essere più alti sui siti di rivendita, ma se desideri vedere dal vivo le leggende britanniche della musica, potrebbero essere l’opzione migliore per assicurarti quei biglietti d’oro.

Quanto costano i biglietti per il tour degli Oasis 2027?

Sulla base delle tariffe standard di valore nominale delle recenti date del tour degli Oasis, i biglietti del Live ’27 Tour su Ticketmaster dovrebbero andare da £75 a oltre £200 (commissioni incluse) e dovrebbero seguire questa struttura:

Biglietti base a sedere : a partire da circa £75.

Ingresso generale in piedi : da circa £135 a £150.

Pacchetti premium e VIP : fino a £200 o più per le opzioni hospitality.

Durante la vendita dell’ultimo tour, la domanda estrema ha attivato il prezzo dinamico "in-demand" su Ticketmaster, facendo salire i biglietti standard fino a £350.

Tuttavia, per questo prossimo tour entreranno in vigore nuove regole. Ticketmaster comunicherà ai fan con 24 ore di anticipo se verrà utilizzato un sistema di prezzi a fasce o con aumenti progressivi. Fornirà inoltre aggiornamenti in tempo reale sui prezzi e su quando i biglietti più economici saranno esauriti mentre sei in attesa nella coda online.

Tieni d’occhio il sito ufficiale degli Oasis e Ticketmaster per ulteriori informazioni, e anche siti secondari di rivendita come StubHub per la disponibilità attuale.

Tutto quello che devi sapere sugli Oasis

Gli Oasis sono una delle più grandi e influenti rock band britanniche di tutti i tempi, con oltre 100 milioni di dischi venduti nel mondo e un ruolo decisivo nel definire il movimento musicale "Britpop" degli anni ’90.

Formatasi a Manchester nel 1991, la band è famosa tanto per i suoi inni indimenticabili quanto per la caotica rivalità fraterna durata una vita tra i suoi due membri principali, i fratelli Liam e Noel Gallagher.

Momenti chiave dell’era Oasis

1991–1996 : La band si forma a Manchester. Pubblica due degli album britannici più iconici e venduti più rapidamente di sempre e si esibisce davanti a 250.000 persone al Knebworth Park.

1995 : Una leggendaria battaglia in classifica con la band rivale Blur. Entrambe pubblicano singoli nello stesso identico giorno.

2009 : La band si scioglie improvvisamente dopo una violenta rissa nel backstage tra Liam e Noel a Parigi.

2024-Presente : I due fratelli fanno pace, annunciando un grande ritorno sul palco per il 2025 e tour negli stadi ampliati per il 2027.

I più grandi successi

Wonderwall - La canzone più famosa degli Oasis. È un inno pop-rock globale che è stato ascoltato in streaming miliardi di volte e ha definito la musica degli anni ’90.

Don't Look Back in Anger - Cantato da Noel Gallagher, questo brano è diventato un enorme inno da cantare in coro e un simbolo di unità e resilienza.

Champagne Supernova - Una canzone psychedelic rock lunga 7 minuti che funge da epica traccia conclusiva del loro secondo album, '(What's the Story) Morning Glory?'.

Live Forever - Il loro brano della consacrazione tratto dal primo album, 'Definitely Maybe'. È un inno pieno di speranza ed energia che Noel scrisse per contrastare la musica 'grunge' triste e cupa che all’epoca arrivava dall’America.

Supersonic - Il primissimo singolo della band. Ha fatto conoscere al mondo la voce unica di Liam e l’atteggiamento cool e sicuro del gruppo.

Grandi record e successi musicali

L’album venduto più velocemente nella storia del Regno Unito (all’epoca): Quando 'Be Here Now' uscì nel 1997, vendette uno straordinario totale di 696.000 copie in soli tre giorni. Detenne il record di vendite nella prima settimana nel Regno Unito per 18 anni.

Best-seller enormi: L’album '(What's the Story) Morning Glory?' ha venduto oltre 22 milioni di copie in tutto il mondo. Rimane il quinto album più venduto nella storia della classifica del Regno Unito.

Sette numeri uno consecutivi: Tutti e sette i loro album in studio hanno raggiunto il primo posto nelle classifiche ufficiali del Regno Unito.

Gli storici concerti di Knebworth: Nell’agosto 1996, gli Oasis si esibirono davanti a 250.000 persone nell’arco di due serate al Knebworth Park. Oltre 2,5 milioni di persone fecero richiesta per i biglietti, più del 4% dell’intera popolazione britannica dell’epoca, una domanda da record per un concerto dal vivo.