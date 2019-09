Il Tottenham vuole blindare Eriksen: offerti più di 10M all'anno

Christian Eriksen va in scadenza di contratto e Juventus e Inter, oltre al Real Madrid, sono su di lui. Il Tottenham lo vuole blindare.

Uno dei giocatori che non si è mosso in sede di calciomercato, ma resta sulla bocca di tutti per le prossime finestre, è senza dubbio Christian Eriksen. Al centrocampista del scadrà il contratto il prossimo giugno.

Ci vuole poco a capire che acquistare Eriksen a costo zero sarebbe un affare per tutti i migliori club d'Europa. E proprio per questo, secondo il 'Daily Mail', il Tottenham sta cercando di rinnovare il contratto al danese e di aumentare sensibilmente il suo ingaggio.

Ad oggi Eriksen guadagna 4,5 milioni all'anno: poco rispetto ai giocatori del suo stesso livello. Il Tottenham gli ha offerto un ingaggio da più di 10 milioni di euro, forse potrebbero spingersi fino a 12.

Sul giocatore c'è da tempo il , mentre recentemente anche e si sono fiondate sul centrocampista del Tottenham, fiutando il colpo a costo zero.

Adesso la palla passa proprio a Eriksen: rinnovare a cifre più alte e restare al Tottenham oppure scegliere in autonomia la prossima squadra da gennaio in poi?