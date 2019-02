Il Tottenham nella storia della Premier: zero acquisti in un anno

Il Tottenham ha chiuso anche gennaio senza acquisti. Il Premier League mai una società non aveva accolto nuovi giocati in estate e in inverno.

La sessione invernale di calciomercato, rappresenta da sempre l’occasione, per le varie società, di andare a rafforzare la propria rosa, sopperire ad eventuali infortuni o correggere errori nei quali si è incappati nel corso della finestra di mercato estiva. Non è però certo inusuale vedere società che decidono di non intervenire a gennaio, anche se il discorso cambia e diventa in qualche modo clamoroso, nel caso in cui un club, che tra l’altro ambisce a traguardi ambiziosi ed è protagonista del campionato più ricco del mondo, scelga di non prendere nuovi giocatori, dopo che già in estate non ha rafforzato la sua squadra con nuovi elementi.

E’ questo il caso del Tottenham che, dopo la chiusura ufficiale delle trattative, si è guadagnato in qualche modo un posto nella storia del calcio inglese. Quella degli Spurs infatti, è diventata la prima società della storia della Premier League a non comprare giocatori nè nel corso dell’estate nè nel corso dell’inverno.

Il club londinese è stato in realtà dato sulle tracce di alcuni centrocampisti ed attaccanti da prelevare soprattutto in prestito durante le ultime settimane (nelle ultime ore si è parlato di una trattativa sfumata con il Chelsea per l’arrivo di Batshuayi), ma non è riuscita a portare in porto alcuna operazione.

Pochettino, che è chiamato tra l’altro a fare i conti in questo periodo con le pesantissime assenze di Kane ed Alli, si ritrova così a disposizione una squadra di fatto più debole rispetto a quella di un mese fa. Il Tottenham infatti ha compiuto solo movimenti in uscita e recentemente ha ceduto in Cina al Guangzhou R&F un centrocampista comunque di ottimo valore come Moussa Dembele.

Alla base di tutto c’è evidentemente una grande fiducia in una squadra che è attualmente terza in Premier League e che si è qualificata per gli ottavi di finale di Champions League, ma anche una realtà finanziaria che parla di ingenti costi da sostenere per il nuovo stadio (si parla di un miliardo di sterline).

Più che a pensare a comprare, il Tottenham si è quindi concentrato sull’incassare ed anzi in estate si era parlato di diversi giocatori in uscita che poi sono rimasti a Londra.