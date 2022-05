Il Tottenham ferma il Liverpool: Manchester City più vicino al titolo

Ci voleva Antonio Conte con il suo Tottenham, evidentemente, per fermare il Liverpool. Ed è un 1-1 che rischia di costare carissimo ai Reds, che pochi giorni dopo la conquista della finale di Champions League interrompono la propria marcia vincente in campionato e potrebbero ora dare il via libera al Manchester City.

Accade tutto nella ripresa, dopo un palo a testa colpito nel primo tempo (van Dijk per il Liverpool, Hojbjerg per il Tottenham): gli Spurs passano in vantaggio con Son, ben servito da Sessegnon davanti alla porta, ma i padroni di casa trovano il pari a un quarto d'ora dalla fine con un destro da fuori di Luis Diaz, aiutato da una deviazione dell'ex bianconero Bentancur.

Nonostante i tentativi finali del Liverpool, la gara non si sblocca più. Finisce con un pareggio che scontenta il Tottenham, più distante dal quarto posto e dalla qualificazione alla prossima Champions League, ma soprattutto la squadra di Klopp, che aggancia il Manchester City in vetta ma con una partita in più.

Domani, occhio proprio al City: De Bruyne e compagni se la vedranno all'Etihad Stadium contro il Newcastle, tranquillissimo in classifica dopo un avvio di stagione che aveva fatto temere seriamente la retrocessione in Championship. L'occasione perfetta per portarsi a +3 a 3 giornate dalla conclusione della Premier League.

Dopodiché, uno sguardo al calendario: il Manchester City ha in calendario il Wolverhampton, il West Ham e l'Aston Villa, mentre al Liverpool toccheranno più o meno gli stessi avversari, ma in un altro ordine (Villa e Wolves, con il Southampton in mezzo). Ma quel che è certo è che, questa sera, Conte ha fatto un favore grosso come una casa a Guardiola.