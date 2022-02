Il Tottenham di Conte cade ancora: quarta sconfitta nelle ultime cinque di Premier

Il Tottenham non riesce a dare continuità alla vittoria sul campo del Manchester City e va subito ko: è il quarto nelle ultime 5 partite di Premier League per la squadra di Antonio Conte, che nel recupero del match della 13ª giornata perde 1-0 sul campo del Burnley.

Serata nera Spurs, con le cose che si mettono male già nella prima parte di gara: dopo 6 minuti Rodrigo Bentancur rimane a terra a seguito di una finta di Brownhill a centrocampo, toccandosi la coscia destra. All’intervallo è costretto a lasciare il campo a Winks.

Il Tottenham tiene palla, ma a segnare per primo è il Burnley, che a 20 minuti dalla fine sblocca il match con il classico calcio piazzato: la deviazione decisiva è di Ben Mee, capitano della squadra allenata da Sean Dyche.

L’assedio finale degli uomini di Conte, con in campo tutti insieme Kane, Son, Kulusevski, Bergwijn e Moura, non porta al pareggio sperato, ma solo ulteriore nervosismo del tecnico salentino, scontento per i soli 3 minuti di recupero concessi dall’arbitro.

Il ko lascia il club londinese all’ottavo posto a 39 punti con 24 partite giocate, sempre 3 punti sotto West Ham (26 gare giocate) e Arsenal (23 gare giocate), rispettivamente quinto e sesto, dietro anche al Wolverhampton. Il quarto posto al momento rimane al Manchester United (46 punti e 26 gare giocate).

Per il Burnley è la terza vittoria stagionale: Weghorst e compagni lasciano l’ultimo posto in classifica centrando la seconda vittoria di fila.