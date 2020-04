Il Tottenham conferma: 3 settimane di servizio militare in Corea per Son

L'attaccante inizierà l'addestramento militare obbligatorio ad aprile, mentre sta recuperando da una frattura al braccio. Tornerà a Londra a maggio.

Niente leva obbligatoria, ma tre settimane di addestramento militare. Ora è ufficiale: Heung-Min Son per 21 giorni sarà in mezzo ai soldati dell'esercito della .

La vittoria ai Giochi Asiatici 2018 ha evitato un periodo di leva più lungo, ma non l'assoluzione totale dall'obbligo previsto dallo stato coreano. Il lo ha confermato in un comunicato sul proprio sito ufficiale.

“Il club conferma che Son inizierà il servizio militare obbligatorio in Corea del Sud questo mese. L’attaccante è tornato nel suo paese d’origine a fine marzo, dove è attualmente in quarantena. Il calciatore tornerà a Londra a maggio, al termine del servizio militare".

L'attaccante degli Spurs avrà una difficoltà in più, però. Lo scorso 16 febbraio ha rimediato una frattura al braccio, ancora in fase di recupero. Ragion per cui rimarrà in contatto costante con il club.