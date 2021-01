Il Torino di Giampaolo stenta: 2 vittorie in 18 partite, nessuna in casa

I granata continuano a manifestare grandi difficoltà. Giampaolo è ottimista: "Abbiamo intrapreso una strada, siamo migliorati dall'inizio".

Un altro passo falso. Il di Marco Giampaolo registra l'ennesima giornata storta e fa i conti con una classifica deficitaria, non supportata nemmeno dall'ottimismo che potrebbero generare prestazioni positive. Lo 0-0 contro lo , infatti, non rientra e non può rientrare tra queste. Soprattutto perché arrivato dopo aver giocato con l'uomo in più per 83 minuti. Più recupero.

Settimo pareggio stagionale per i granata, che vedono la classifica complicarsi sempre di più. 13 punti in 18 gare, soltanto due vittorie e terzultimo posto. Che potrebbe diventare penultimo in caso di vittoria del . Questo doveva essere un turno favorevole a Belotti e compagni, con e , entrambe a 14, impegnate rispettivamente contro e .

E invece il Torino stecca ancora. Nonostante la superiorità numerica. L'Olimpico, ormai, sembra essere diventato un vero e proprio tabù: zero vittorie in casa in stagione, il peggior rendimento interno dell'intera . E il peggior inizio in termini di vittorie nella storia del club (pari con le stagioni 1958/59m 2002/03 e 2007/08). Marco Giampaolo, comunque, cerca ancora di guardare il lato positivo a 'Sky Sport'.

Altre squadre

"Oggi siamo stati poco lucidi. Non abbiamo neanche avuto un pizzico di fortuna. La squadra rispetto all’inizio è migliorata, oggi ci esprimiamo meglio. Abbiamo delle difficoltà, sulla falsariga del girone di ritorno dell’anno scorso. Stiamo cercando di risolvere i tanti problemi. Bisogna mettere insieme tante cose. La squadra ha intrapreso una strada. La classifica è questa, non abbiamo margini di errore".

Il campo, per ora, non supporta fino in fondo la tesi del miglioramento. Di certo le migliori prestazioni dei granata sono arrivate contro le big, mentre gli scontri salvezza sono stati spesso deludenti, eccezion fatta per le due vittorie contro Parma e Genoa. Le uniche due, in mezzo a una stagione fatta di passi falsi. Contro il , nell'ultima giornata, il risultato disponibile è soltanto uno.