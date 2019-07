Il Torino si raduna, ma Edera non c'è: intervento alla spalla e stop di 3 mesi

Quattro assenti nel giorno del raduno del Torino: fra questi anche Simone Edera, operato alla spalla per instabilità articolare: 90 giorni di stop.

Il si è radunato oggi al Filadelfia per iniziare la preparazione precampionato in vista della nuova stagione che vedrà i granata impegnati anche in fin dai turni preliminari. La rosa si è presentata quasi al gran completo al servizio del tecnico Walter Mazzarri, e ha ricevuto il calore dei propri tifosi, accorsi oggi in circa 3000 per salutare la squadra.

In tutto 7 gli assenti: da una parte gli azzurri Sirigu e Izzo, che si aggregheranno alla squadra più avanti, come Rincon, Lukic e Bonifazi, Ola Aina e Millico, dall'altra Vittorio Parigini, ancora in fase di recupero dopo l'operazione, e Simone Edera, che sotto i ferri è finito proprio nella giornata di oggi per risolvere un'instabilità articolare alla spalla.

"Simone Edera è stato operato questo pomeriggio alla spalla destra per risolvere una instabilità articolare. L'intervento - già programmato dalla struttura medica del FC - è stato effettuato dal professor Giuseppe Porcellini (in presenza dello staff sanitario del Torino FC) presso la clinica Toniolo di Bologna. La prognosi prevista dal chirurgo per il ritorno all'attività agonistica è di 90 giorni".

Proprio le condizioni del giovane esterno offensivo preoccupano maggiormente il tecnico di San Vincenzo: Edera dovrà infatti star fuori ben 3 mesi prima di poter riprendere gli allenamenti con i compagni e dovrà dunque saltare tutta la parte iniziale della stagione. Il giocatore è tornato in granata dopo il prestito al Bologna.