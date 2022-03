Il Torino protesta, Vagnati e Juric sul rigore: "Errori clamorosi di arbitro e VAR, è inaccettabile"

Il Torino non ci sta e protesta dopo la decisione dell'arbitro Guida di non concedere il rigore per il contatto tra Ranocchia e Belotti al 36' del primo tempo nell'area di rigore dell'Inter.

Al termine della sfida contro i nerazzurri, terminata 1-1 con Sanchez che ha risposto al 93' al goal in avvio di Bremer, il direttore sportivo dei granata Davide Vagnati è intervenuto in collegamento ai microfoni di 'DAZN' per esprimere rammarico sulla decisione del direttore di gara, considerata inaccettabile

"Vorrei sottolineare che è la prima volta che dopo una gara ci presentiamo a parlare come società, perché abbiamo e avremo sempre rispetto per chi ha la responsabilità di prendere decisioni. Ma quello di stasera è un dato oggettivo. Gli errori sono due errori: il primo è non dare un rigore così in diretta, perché il VAR non deve essere una scusa per l’arbitro in campo. E poi ovviamente il secondo errore clamoroso è quello del VAR. Siamo alla ventinovesima giornata e ancora non ci hanno dato un rigore. Io non mi capacito di come sia possibile una cosa del genere".

Il direttore sportivo del Torino ha svelato il contenuto di un colloquio con Guida all'intervallo:

"Ho parlato con l'arbitro, mi ha detto che se non è stato richiamato dal VAR è perché ha preso la decisione giusta. Però il VAR non può essere una scusa. Per il resto, da Massa che è un arbitro importante, al VAR, non mi aspetto un errore del genere. Poi abbiamo fatto una grande partita contro l'Inter, una grande squadra, ma io sono qui per commentare questa situazione. Onestamente è inaccettabile, è una partita che avremmo vinto".

Gli fa eco Ivan Juric. L'allenatore del Torino ha commentato a 'DAZN' il contatto tra Ranocchia e Belotti:

"Ennesimo episodio, ci sono state tante situazioni in cui siamo stati penalizzati. Questo qui (il rigore, ndr) è completamente inspiegabile. Era rigore netto e non si è capito perché non sia stato fischiato. Per me è inspiegabile e non possono spiegarlo nemmeno loro. Rimane il fatto che è stata una partita dominata e che in quel momento andare 2-0 era diverso".