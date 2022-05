Il Torino non riscatta Pjaca: la Juve cerca una nuova sistemazione

Termina l'avventura del croato con la maglia granata: il club bianconera è alla ricerca di una nuova destinazione in vista della prossima stagione.

Un'altra occasione non sfruttata. Un'altra opportunità mancata per la definitiva consacrazione. Tre goal in 26 presenze tra Serie A e Coppa Italia, di cui poco più della metà da titolare (14). Troppo poco per convincere il Torino ad esercitare il diritto di riscatto.

L'avventura di Marko Pjaca in granata all'ombra della Mole si conclude dopo appena una stagione. Il club di Cairo ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto di 7 milioni di euro concordato con la Juventus, proprietaria del cartellino, la scorsa estate.

Le ultime valutazione hanno portato il direttore sportivo Vagnati e la dirigenza del Toro a optare per la decisione di non confermare il trequartista croato classe 1995. Se da una parte le qualità tecniche dell'ex Dinamo Zagabria restano indiscutibili, dall'altra i continui problemi fisici continuano a limitare una carriera che non è mai decollata.

#Juve e #Toro nei prossimi giorni parleranno di #Mandragora: l’obbligo di riscatto non è scattato e i granata sono a caccia di uno sconto. Ad oggi, futuro incerto. #Pjaca non verrà acquistato dai granata e, per lui, i bianconeri cercano una nuova soluzione 🇮🇹🇭🇷@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) May 31, 2022

Ora toccherà alla Juve trovare una nuova sistemazione a Pjaca, probabilmente a titolo definitivo. Il centrocampista offensivo ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023 e dunque per i bianconeri quella estiva alle porte appare come l'occasione giusta per monetizzare e non rischiare di perderlo a parametro zero dopo l'investimento di 23 milioni di euro fatto nel 2016.

Nei colloqui tra la dirigenza del Torino e quella della Juventus si è parlato anche di Rolando Mandragora, anche lui in prestito ai granata ma di proprietà dei bianconeri. L'obbligo di riscatto non è scattato ma la società di Cairo vorrebbe confermarlo e punta a uno sconto da parte di 'Madama'. Il futuro del centrocampista napoletano classe 1997 resta in bilico, con le parti che si riaggiorneranno per provare a trovare un accordo.