Il Torino cede Aina al Fulham, è ufficiale: prestito con diritto di riscatto

Ola Aina lascia il Torino e va in prestito in Premier League. Lo accoglie il Fulham, che si riserva anche un diritto di riscatto su di lui.

Ola Aina non sarà un giocatore di Marco Giampaolo per la prossima stagione. L'ex , molto più adatto ad una difesa a tre, per giocare a tutta fascia, non si sposa con la difesa a quattro dell'ex tecnico del . Per questo lascia il in maniera ufficiale.

"Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Football Club a titolo temporaneo, con opzione per il definitivo riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Temitayo Olufisayo Olaoluwa "Ola" Aina".

Il calciatore inglese, ma naturalizzato nigeriano, torna in dopo due anni trascorsi in . In Inghilterra ha già giocato con le maglie di Chelsea e in passato.

Il Fulham debutterà in Premier League proprio domani, con la difficile sfida contro l' . Per Aina però ci sarà tempo in futuro per debutterare con la sua nuova squadra.