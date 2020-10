Il Tolosa sfrutterà Football Manager, Comolli: "Tanti club lo usano"

Il presidente del Tolosa Damien Comolli spiega l'utilizzo di Football Manager in sede di scouting: "Può aiutare in fase di reclutamento".

Il mondo del calcio reale è sempre più vicino a quello virtuale: non solo per quanto riguarda i nuovi tornei e la collaborazione di tanti giocatori con titoli videoludici, ma anche in sede di calciomercato. Il presidente del ha infatti svelato di voler utilizzare il database di Football Manager per aiutare il proprio staff di scouting.

Damien Comolli ha parlato ai microfoni di '20Minutes', sottolineando come il celebre gioco manageriale sia utilizzato da tanti club:

"Non usiamo ancora Football Manager, ma lo faremo, ci sono tanti club che lo usano. Non sarà una base di reclutamento essenziale nella nostra strategia, ma potrà sicuramente aiutare. Prendiamo le squadre finaliste della passata , Totenham e , sono state costruite in base ai dati. Il semifinalista sta lavorando molto sui dati".

Comolli ha già lavorato in club importanti con ruoli di primo livello in ambito mercato: è stato scout all', dirigente del (responsabile dell'acquisto di Modric), dirigente del Liverpool (ha portato a termine l'acquisto di Suarez) e fino allo scorso gennaio direttore sportivo del .