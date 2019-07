Il tifo Juve si mobilita per Dybala: #DybalaNonSiTocca diventa tendenza

Tifosi della Juventus contrari all'eventuale cessione di Paulo Dybala al Manchester United: in rete spopola l'hashtag #DybalaNonSiTocca.

I tifosi della stanno con Paulo Dybala. Sui social spopolano le manifestazioni d'affetto nei confronti della 'Joya', al centro di sirene insistenti che lo vorrebbero in procinto di approdare al .

Ebbene, il popolo bianconero sembra non prendere per nulla bene tale scenario e via Twitter inscena una sorta di protesta contro l'eventuale cessione dell'argentino: "#DybalaNonSiTocca", infatti, è diventato tendenza.

Questo ragazzo merita di rimanere il nostro numero 10 ❤#DybalaNonSiTocca pic.twitter.com/nDtCBAYkAh — Lory ⚪⚫ (@Loredan45425864) July 31, 2019

Chiaro segnale di come i sostenitori della siano legati all'attaccante sudamericano nonostante l'ultima stagione sottotono, sbandierando il proprio 'no' alla possibile partenza destinazione Manchester.

Dare Dybala allo United per arrivare a Lukaku, dunque, non scalda il cuore del tifo della Signora: in rete, il pensiero generale spinge per la permanenza di Paulo alla corte di Sarri.