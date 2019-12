Il Tempo: Roma, Pallotta pronto a cedere il pacchetto di maggioranza a Friedkin

Il pacchetto di maggioranza della Roma potrebbe presto passare a Dan Friedkin: secondo Il Tempo, proseguono spedite le trattative con Pallotta.

Natale si avvicina ed i tifosi della potrebbero trovare sotto l’albero quella che sarebbe una clamorosa sorpresa: il passaggio di mano del pacchetto di maggioranza della società giallorossa.

Secondo quanto riportato da Il Tempo infatti, proseguono spediti i contatti tra James Pallotta e Dan Friedkin. Nelle scorse settimane si era parlato della possibilità di un ingresso graduale del magnate americano nel club capitolino, a quanto pare però i piani sono ben diversi.

La trattativa tra le parti sta proseguendo negli , dove ha sede la controllante della Roma, ovvero l’AS Roma Spv Llc, mentre gli advisor italiani saranno eventualmente chiamati in un secondo momento a scrivere gli accordi in base alle intese già raggiunte.

Dan Friedkin quindi, non punta ad un ingresso per gradi, ma vuole prendere fin da subito il controllo del club, questo anche in virtù del fatto che è arrivato il via libera finale per il nuovo stadio.

Le parti interessate stanno cercando un accordo sulle cifre: si parte da una valutazione globale di 1 miliardo di dollari, dai quali scalare i debiti del club (273 milioni di euro) e la quota di aumento del capitale (150 milioni).

La sensazione è quella che si vada verso una fumata bianca, con Pallotta che quindi, dopo poco più di otto anni, uscirebbe dal mondo giallorosso, anche perché pressato dai soci del suo consorzio che avrebbero voluto vedere maggiori ritorni in termini economici.

Lo stesso Pallotta, già nel giorno in cui è stato lanciato l’aumento di capitale, ha informato gli investitori della possibilità di cedere il pacchetto di maggioranza e poche settimane dopo si è palesata l’ipotesi Friedkin.

Novità sono attese a breve, al punto che la settimana appena iniziata potrebbe essere già quella decisiva per quella che sarebbe una novità clamorosa tanto per la Roma, quanto per il calcio italiano.