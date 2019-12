Il Tempo: cessione Roma, accordo trovato tra Pallotta e Friedkin

Secondo quanto riportato da 'Il Tempo', tra Friedkin e Pallotta è stato raggiunto un accordo verbale per quanto riguarda le cifre delle trattativa.

Come vi abbiamo raccontato anche ieri, la trattativa per il cambio di proprietà della è entrata nel vivo. Ed oggi è spuntata anche una importante novità, per un affare che sembra viaggiare a vele spiegate verso la buona riuscita.

Secondo quanto riportato da 'Il Tempo' sarebbe già stato trovato un accordo, per adesso verbale, tra Pallotta e Friedkin per le cifre e le modalità della trattativa. Nelle ultime ore i contatti diretti tra i due soggetti sono stati continui e proficui.

Gli advisor incaricati da Friedkin, che si appoggia tra gli altri a Jp Morgan e allo studio legale Chiomenti, hanno analizzato tutti i bilanci e hanno evidenziato l’assenza di qualsiasi elemento di criticità che possa compromettere il buon esito della trattativa.

Pallotta, spinto ad effettuare quest’operazione soprattutto dai suoi soci americani, era partito da una richiesta di un miliardo di dollari, vanno però sottratti i 272,1 milioni dell’indebitamento finanziario e la quota spettante dell’aumento di capitale. Le cifre dell'attuale accordo devono ancora essere definite e rivelate.

Adesso il prezzo della società, comunque, al netto del debito sopra menzionato, si aggira sui 600 milioni di euro.