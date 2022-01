Il Tempo - Bonucci e la lite col segretario dell'Inter: "Non mi esulti in faccia!"

La sfida che mercoledì sera ha messo in palio la Supercoppa Italiana, ha regalato un finale quanto mai concitato. Alexis Sanchez ha infatti siglato a pochi secondi dal fischio che avrebbe spinto la gara fino alla lotteria dei calci di rigore, il goal decisivo che ha permesso all’Inter di superare per 2-1 la Juventus a San Siro.

Una rete, quella siglata al 120’ dall’attaccante cileno, che se da un lato ha fatto esplodere la gioia in casa nerazzurra, dall’altra ha fatto ovviamente molto male ad una Juve che già pregustava di potersi giocare le sue carte ai rigori.

Tra coloro che si sarebbero presentati al dischetto ci sarebbe stato con ogni probabilità anche Leonardo Bonucci. Il difensore bianconero non è sceso in campo, ma era pronto ad entrare nei secondi finali della gara proprio per calciare dagli undici metri.

Bonucci si è posizionato a bordo campo in attesa che il pallone uscisse e che fosse quindi permesso il cambio, ma l’errore clamoroso di Alex Sandro in area e la successiva zampata di Sanchez, non gli hanno di fatto permesso di essere della partita.

Subito dopo il goal segnato dall’Inter, le telecamere hanno pizzicato lo stesso Bonucci litigare con una persona. Si è trattato di Cristiano Mozzillo, segretario generale dell’Inter, la cui ‘colpa’ è stata quella di esultare per la marcatura della compagine nerazzurra.

Secondo quanto riportato da ‘Il Tempo’, il difensore della Juve, nell’avventarsi contro il dirigente dell’Inter, gli ha urlato la frase “Non mi esulti in faccia, che c... fai? Ti ammazzo”.

Il tutto è durato pochi secondi, ovvero il tempo di qualche spinta e pare anche un paio di colpi, ed è avvenuto sotto gli occhi della Procura Federale presenti a bordo campo.

Bonucci, a causa dell’accaduto, rischia ora una squalifica in campionato. Tutto dipenderà dal verdetto del Giudice Sportivo, che intanto ha già ricevuto gli atti.