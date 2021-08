Il tabellone della Coppa Italia: possibile il derby Juve-Toro agli ottavi

Il 7 agosto scatta la nuova Coppa Italia. I possibili incroci nel tabellone: agli ottavi il derby Juve-Toro, in semifinale Milan-Inter o Lazio-Roma.

Prende ufficialmente forma il tabellone della Coppa Italia edizione 2021-2022. Sabato 7 agosto con il calcio d'inizio del Turno Preliminare tra Como e Catanzaro, prenderà il via l'edizione numero 75 della coppa nazionale, secondo trofeo nostrano per ordine d'importanza.

Si apre, dunque, la caccia al trono della Juventus che lo scorso 19 maggio ha sollevato al cielo del Mapei Stadium di Reggio Emilia il quattordicesimo trofeo della sua storia, piegando 2-1 in finale l'Atalanta grazie alle reti di Kulusevski e Chiesa, intervallate dal momentaneo pareggio orobico firmato Malinovskyi.

La struttura del tabellone permette già di individuare i possibili abbinamenti quando entreranno in scena - dagli ottavi - le prime otto classificate dello scorso campionato di Serie A, tra cui ovviamente ci sono l'Inter campione d'Italia, il Milan, Atalanta e Juve, senza dimenticare Napoli, Lazio e Roma a comporre il pacchetto delle 'sette' sorelle, a cui si aggiunge il Sassuolo giunto ottavo.

Nel lato sinistro del tabellone spicca la presenza dei bianconeri campioni in carica, accompagnati da Atalanta e Napoli. Sul lato opposto ecco le milanesi e le romane: incroci alla mano, agli ottavi di finale potrebbe già esserci il primo derby con Juve e Torino possibili avversarie nella stracittadina che mette in palio il pass per i quarti. Nell'eventualità il match si giocherebbe in gara secca all'Allianz Stadium.

Occhio, invece, ai potenziali accoppiamenti delle semifinali dovrebbe potrebbe concretizzarsi un altro derby sull'asse Milano-Roma: c'è la possibilità infatti che il penutlimo atto del trofeo metta di fronte Milan e Inter o addirittura Lazio contro Roma, ricordando che le semifinali sono l'unico turno in cui si gioca con la formula andata-ritorno.

Al momento solo supposizioni, dunque, ma da gennaio si entrerà nella fase clou della manifestazione con le 16 squadre rimaste che proseguiranno la propria corsa verso la finalissima dell'11 maggio 2022. La notte che vale la coccarda tricolore.