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Il centravanti montenegrino trascina la Dea tra Serie A ed Europa con una media gol spaventosa: 9 reti in 17 gare e gerarchie d'attacco completamente ribaltate

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La stella polare dell’Atalanta si conferma essere Nikola Krstović. L’attaccante montenegrino è andato a segno anche in Conference, salvando per l’ennesima volta in stagione la Dea. Partito gerarchicamente come riserva di Scamacca, l’ex Lecce si è completamente preso la scena e sta dominando in nerazzurro, , diventando il vero punto di riferimento offensivo della squadra.

SEMPRE A SEGNO

Krstovic ha vissuto un ultimo periodo straordinario, partito dal match di campionato contro il Monza, deciso da un suo goal col macino, continuato in nazionale, dove ha trovato tre centri fra Lettonia e Cipro, e proseguito in Bosnia, nella trasferta di Conference dell’Atalanta. L’unica squadra non colpita da lui è stata l’Inter, gara in cui comunque la punta nativa di Golubovci ha sfornato una prestazione solida.

A UN PASSO DALLA DOPPIA CIFRA

Con l'ultima rete messa a segno in campo europeo, il bottino personale del numero 90 nerazzurro è salito a quota 9 gol stagionali. Siamo appena alla fine di novembre e la doppia cifra è ormai distante una sola marcatura: un traguardo che,con questo ritmo, verrà abbattuto già nelle prossime uscite e che potrebbe portare Krstovic a realizzare il suo carrier high, che per quanto riguarda la sua avventura in Italia è rappresentato dalle 12 reti di Lecce nel 2024/25.

LE PAROLE DI SARRI DOPO BANKA LUKA

Un ruolino di marcia da top player assoluto che gli ha permesso di scavalcare Scamacca nelle scelte iniziali, rendendolo di fatto insostituibile nello scacchiere tattico della Dea. Sarri ha negato qualsiasi critica al bomber italiano, ma ha altresì speso parole al miele per Krstovic: “Nikola sta facendo un lavoro straordinario - ha sottolineato Sarri - non solo per i gol che segna ma per come attacca la profondità e aiuta la squadra a salire. Oggi ha la cattiveria agonistica giusta su ogni pallone, si è guadagnato il posto sul campo con il lavoro quotidiano e i risultati sono sotto gli occhi di tutti”.

NUMERI RADDOPPIATI

In questa stagione, tornando ai numeri, Krstović ha messo a referto 9 goal, fra i 2 in Conference e i 7 in Serie A, in 17 partite. Una media realizzativa elevatissima: una rete ogni due partite, pari a una percentuale dello 0.53%.

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La punta classe 2000, nel pieno della sua maturità calcistica, ha raddoppiato il suo rendimento, che in termini percentuali nel 2025/26 si era attestato a uno 0,21%. Un salto di qualità vertiginoso che sta tenendo a galla, nonostante le difficoltà, le ambizioni dell’Atalanta.