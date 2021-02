Il Sunderland ha un nuovo propietario: il miliardario 23enne Louis-Dreyfus

Già proprietaria del Marsiglia, prima delle cessione della maggioranza, la famiglia Louis-Dreyfus acquista il club inglese. Patrimonio? 5 miliardi.

Per i tifosi del Sunderland , la rinascita del club è iniziata giovedì 18 febbraio 2021. La società biancorossa è infatti finita nelle mani di Kyril Louis-Dreyfus , come annunciato dallo stesso club inglese. Il nuovo proprietario? L'erede della fortuna Louis-Dreyfus: 23 anni.

Il giovane membro della ricchissima famiglia ha acquistato le quote di maggioranza del club diventando così il presidente del Sunderland. Grande felicità da parte dei tifosi ed enorme entusiasmo per Louis-Dreyfus, che in aveva visto da vicino il mondo del Marsiglia, di cui è tifoso, visto che la madre detiene il 5% del club transalpino (in passato era invece la maggioranza, prima della cessione del 2016 a Frank McCourt).

Louis-Dreyfus si è detto entusiasta della nuova avventura:

"Sono orgoglioso di diventare il custode di questa storica società e riconosco allo stesso tempo le grandi responsabilità che avrò da questo momento. Oggi inizia un nuovo entusiasmante capitolo nella storia del Sunderland"

Le potenzialità per il futuro del Sunderland appaiono ora infinite, visto e considerando come Forbes stimi in 5 miliardi di dollari la fortuna della famiglia Louis-Dreyfus (e di 26 la società), che nel corso degli anni ha toccato diverse attività, dall'Adidas alla multinazionale Saatchi & Saatchi. Robert, il padre ed ex proprietario del Marsiglia, è scomparso nel 2009 a causa della leucemia.

Negli ultimi anni il Sunderland è crollato fino alla League One, la terza serie inglese: nell'attuale stagione si trova in lotta per la promozione in Championship, con l'intenzione di dare l'assalto alle grandi di Gran Bretagna nel giro di un triennio grazie all'arrivo dei Louis-Dreyfus (la famosa attrice di Seinfeld e Veep, Julia Louis-Dreyfus, fa parte della stessa famiglia).

Per ora il primo punto all'ordine del giorno sarà quello di rimettere i conti del Sunderland in ordine, per poi puntare alla promozione nella seconda serie. Da lì, grandi investimenti nel calciomercato per sconvolgere il mondo della Premier League: il grande obiettivo finale.