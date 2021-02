Il Sole 24 Ore - Bc Partners, offerta a Suning per la maggioranza quasi totale dell'Inter

Offerta finale di Bc Partners per la maggioranza quasi totale dell'Inter: l'azienda di private equity attende la risposta di Suning.

E' entrata decisamente nel vivo la trattativa per il cambio di proprietà dell'Inter tra Suning e Bc Partners, azienda di private equity operante in Europa e negli Stati Uniti che da qualche settimana ha espresso un più che discreto interesse per la società meneghina.

Dopo la fase della due diligence, ossia l'analisi dei conti nerazzurri, secondo quanto riportato da 'Il Sole 24 Ore' Bc Partners ha presentato nella tarda serata di ieri (quasi mattina in Cina) quella che dovrebbe essere la proposta finale per l'acquisizione di una maggioranza quasi totale.

Difficile che tale offerta si discosti molto dall'iniziale valutazione di 750 milioni di euro (compresi i 400 milioni del debito), cifra considerata troppo bassa dalla famiglia Zhang che, per lasciare l'Inter senza alcuna perdita, chiederebbe una cifra vicina al miliardo di euro.

Dal punto di vista di Bc Partners ci sarebbe l'intenzione di effettuare un esborso comunque più limitato, in considerazione del fatto che entro la fine dell'anno sarà necessario un aumento di capitale di 200 milioni per far fronte alle varie esigenze economiche.

In attesa di una risposta definitiva, Suning ha avviato delle negoziazioni in fase embrionale con altri soggetti come la cordata americana Fortress e il fondo sovrano Mubadala. Un interessamento è arrivato anche dal fondo scandinavo Eqt.

Da precisare, però, come con nessuno di questi si sia entrati in due diligence, esclusiva finora concessa solo a Bc Partners.