Il sogno in casa Rai: "Totti e Mancini a commentare il Mondiale"

In occasione del Mondiale, la Rai pensa a due commentatori d'eccezione per le gare che si giocheranno in Qatar. De Stefano: "Ne sarei felicissima".

Mancano poco più di cinque mesi al via del primo Mondiale autunnale che si svolgerà in Qatar.

Della rassegna mondiale, tuttavia, non farà parte l'Italia, amaramente eliminata agli spareggi dalla Macedonia del Nord.

Un colpo durissimo per gli Azzurri, costretti per la seconda edizione consecutiva a recitare il ruolo dei malinconici spettatori.

"L’Italia ci mancherà ma il pallone non si ferma, le grandi sfide nemmeno. E Rai Sport non poteva mancare in Qatar". Le sue parole riportate da 'Leggo'.

In casa Rai, nonostante il mancato approdo della Nazionale in Qatar, la direttrice di Rai Sport Alessandra De Stefano, ha presentato il palinsesto per l’autunno-inverno 2022:

L'emittente nazionale, come da tradizione, coprirà l'evento e proprio in occasione dell'inizio del torneo, in casa Rai si pregusta la possibilità e il sogno di arruolare in squadra due commentatori d'eccezione:

"Francesco Totti. Se volesse commentare con noi le partite del Mondiale ne sarei felicissima".

L'ex fuoriclasse e bandiera della Roma, ma non solo. La speranza, infatti, è quella di avere proprio il ct Roberto Mancini collegato per le analisi del post partita.

Due nomi di prestigio. Due eccellenze assoluto del movimento nostrano, pronte ad impreziosire il racconto dell'evento calcistico più importante al Mondo. Seppur con l'Italia spettatrice.