Il sogno del Monza: Dybala con Icardi, Galliani ha avviato i contatti

Il club brianzolo sogna una clamorosa operazione in attacco: prendere sia la Joya che l'ex capitano dell'Inter, finito ai margini del PSG.

Sogno d'estate? Fantamercato? Forse. O forse no. Il Monza si conferma una delle società più attive e ambiziose sul fronte della campagna acquisti estiva con i brianzoli che, dopo aver strappato il sì di Cragno, Ranocchia e Sensi, starebbero pensando ad un doppio colpo da urlo per impreziosire il reparto d'attacco.

Secondo quanto riportato da 'Sky', infatti, il club neopromosso avrebbe messo in cantiere una doppia operazione da urlo, rigorosamente in salsa argentina: Adriano Galliani ha mosso i primi concreti passi per provare a portare in quel di Monza sia Paulo Dybala che Mauro Icardi.

Il dirigente monzese non ha esitato ad allacciare i primi contatti con Jorge Antun, procuratore dell'ex numero 10 della Juventus, e con Wanda Nara, moglie e rappresentante dell'attaccante attualmente di proprietà del PSG.

Parliamo evidentemente di due trattative molto complesse, magari non tanto in termini di costi dei rispettivi cartellini visto che Dybala è attualmente svincolato, mentre l'ex capitano dell'Inter è decisamente ai margini del progetto parigino nonostante un contratto valido fino a giugno 2024.

Gli ostacoli più impervi, però, sono rappresentati dai pesanti ingaggi che conseguirebbero ad un eventuale doppio acquisto. Numeri difficilmente sostenibili, ad oggi, da un club neopromosso seppur facoltoso come quello made in Brianza.

Per il momento, infatti, Galliani non ha avanzato alcun tipo di offerta concreta, limitandosi a manifestare un evidente gradimento per i due attaccanti albicelesti.

Se poi negli ultimi giorni di mercato la situazione dei due calciatori non dovesse essersi sbloccata, ecco che il Monza a quel punto potrebbe provare a concretizzare quello che oggi assomiglia decisamente ad una forte suggestione.