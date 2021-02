Il Siviglia inserisce Gomez nella lista Champions: escluso Vazquez

Il fantasista argentino potrà giocare negli ottavi di Champions con il suo nuovo club. Prende il posto del Mudo, ai margini del progetto.

Il Papu Gomez si vuole prendere da subito un ruolo da protagonista nel Siviglia. L'ex Atalanta ha fatto il suo esordio in Coppa del Re contro l'Almeria e ora spera di mettere minuti anche nella Liga nel prossimo weekend.

Intanto l'argentino ha già fatto un primo passo avanti nelle gerarchie del club andaluso trovando un posto nella lista per la Champions League. Il classe 1988 con il regolamento approvato negli scorsi anni può infatti partecipare con una squadra diversa, dopo aver giocato con l'Atalanta la fase a gironi.

Per fargli posto, il Siviglia ha deciso di escludere un altro ex Serie A di lusso: Franco Vazquez è stato infatti messo fuori dallla rosa per giocare in Champions League.

L'ex Palermo, classe 1989, ha giocato soltanto 240 minuti in stagione ed è ai margini del progetto di Lopetegui, che lo ha utilizzato soltanto a partita in corso tranne per una partita.

Gomez all'esordio è stato inserito nei tre attaccanti, come esterno destro del 4-3-3 disegnato dall'ex CT della Spagna.