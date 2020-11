Il sindaco di Napoli: "Il San Paolo si chiamerà Diego Armando Maradona"

Un giorno triste, tristissimo. Diego Armando Maradona è morto a 60 anni. E non ha alcuna intenzione di annacquarne il ricordo. Tanto che la proposta di intitolare lo stadio San Paolo alla memoria del più grande di tutti i tempi è destinata a trasformarsi in realtà.

A comunicare la decisione del Comune partenopeo è Ciro Borriello, l'Assessore allo Sport, intervenuto su 'Kiss Kiss Napoli':

Diego è stato il più grande di tutti, per Napoli. Mi sono appena sentito con il Sindaco e da domani lavoreremo per questo. Ci sarà la commissione disciplina, ci sarà uno scambio di atti e con l'ok della commissione procederemo subito. Maradona era la città di Napoli".

"Già da domani lavoreremo per intitolare lo stadio San Paolo a Maradona. Lo Stadio è nostro e lo possiamo fare. Ci sono dei passaggi burocratici da rispettare, convocheremo la commisione toponomastica, ma non credo ci saranno problemi.

In precedenza era stato lo stesso primo cittadino di Napoli, Luigi De Magistris, a pronunciarsi sulla questione con un messaggio postato sul proprio profilo Twitter:

Proprio De Magistris ha parlato a sua volta a 'Kiss Kiss Napoli', confermando che lo stadio San Paolo va verso il cambio di denominazione.

"È una giornata terribile in un periodo orribile, abbiamo vissuto una giornata incredibile. A pochi giorni dal suo compleanno e dall'operazione alla testa abbiamo vissuto un mese intenso pensando a Maradona. Gli abbiamo dato la cittadinanza napoletana, non c'era bisogno perché lui già era figlio di questa città. Sappiamo cosa ha rappresentato per noi.

Domani abbiamo proclamato il lutto cittadino in suo onore. Lui ha fatto di tutto per riscattare la città di Napoli. Ci siamo sentiti più uniti grazie anche a lui. Lo stadio si chiamerà Diego Armando Maradona perché per noi è importante che sarà così. I tempi? Presto ma adesso è il tempo del dolore, da domani penseremo all'iter burocratico".