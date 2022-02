Il Senegal vola in finale della Coppa d'Africa: tris al Burkina Faso, Mané in goal

Il Senegal è la prima finalista della Coppa d'Africa. La formazione guidata da Aliou Cissé ha superato il Burkina Faso nella semifinale disputata allo Stadio Ahmadou Ahidjo di Yaoundé, capitale del Camerun.

Il primo tempo si conclude a reti bianche, ma con un VAR protagonista. Il direttore di gara etiope Tessema torna per ben due volte sui suoi passi, annullando in due occasione i rigori inizialmente concessi al Senegal: il primo per uno scontro aereo tra il portiere Koffi e Kouyaté, il secondo per un tocco con il braccio di un difensore burkinabè.

La sfida si accende negli ultimi 20 minuti. Il Senegal, sostenuto dal 'Douzième Gaïndé', il "Dodicesimo Leone", sblocca il risultato al 71': sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il difensore del PSG Abdou Diallo risolve una mischia nell'area di rigore burkinabè con un destro che termina in fondo alla rete.

I 'Leoni della Teranga' insistono e trovano il raddoppio al 76'. Protagonista Sadio Mané, che sfila il pallone al difensore avversario Dayo e serve a Idrissa Gueye una palla che l'attaccante deve solo spingere in fondo alla rete.

L'articolo prosegue qui sotto

Trascinato dalla sua stella, Bertrand Traoré, il Burkina Faso reagisce e trova il goal che riapre il match: apertura per Kaboré e rete di ginocchio di Blati Toure, che in corsa manda la palla alle spalle di Mendy.

Passano appena quattro minuti e il Senegal chiude definitivamente i conti. L'attaccante del Liverpool Sadio Mané è micidiale in contropiede e, lanciato in porta, supera il portiere avversario Ouedraogo con un pallonetto delizioso che termina la corsa in fondo alla rete.

Il Senegal conquista il pass per l'atto finale della competizione dove sfiderà la vincente della sfida tra i padroni di casa del Camerun e l'Egitto, match in programma domani.