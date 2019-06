Il segreto di van Dijk: "Nessuno mi dribbla perché ho giocato per strada come attaccante"

Virgil van Dijk ha chiuso la stagione 2018/19 con un record incredibile: non è mai stato dribblato. Il centrale olandese del ha vinto tutti gli uno contro uno con gli attaccanti avversari.

Dietro a questo successo c'è una ragione e a spiegarla è stato lo stesso difensore ex , Groningen e . Intervistato a 'Unisport', van Dijk ha ricordato il suo passato e le esperienze che lo hanno reso un difensore formidabile.

Tra queste c'è anche il fatto di aver giocato... in attacco. Per strada, quando giocava a cinque con i suoi amici.

"Quando ero giovane ho giocato tantissimo a calcio a cinque per strada e adoravo anche fare l'attaccante in quel periodo, così ho capito come pensano gli attaccanti in determinate situazioni. Ovviamente c'entra anche l'esperienza accumulata a livello professionale".