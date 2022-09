Il segreto di Haaland? Un fisioterapista italiano voluto da Guardiola

Il rendimento del norvegese è da record: merito anche di Mario Pafundi, un fisioterapista italiano fortemente voluto da Pep Guardiola nel suo staff.

L'impatto di Erling Haaland con la nuova maglia del Manchester City è superiore a qualsiasi aspettativa immaginabile.

L'attaccante norvegese, acquistato dal Borussia Dortmund, procede a una media goal superiore ai due a partita, rappresentando l'arma in più dei Citizens almeno in questo inizio di campionato.

Dietro alla condizione stratosferica di Haaland c'è anche un preparatore italiano. Si tratta di Mario Pafundi, che da giovane ha praticato per anni il ciclismo ad alti livelli, prima di diventare un preparatore tecnico.

Nel suo curriculum varie esperienze di prestigio, tra cui la Sky Professional Cycling Team, affiancando campioni internazionali di elevato spessore come Bradley Wiggins, Chris Froome e l’italiano Elia Viviani.

Nel 2016 però, Pafundi ha deciso di cambiare campo. Dal ciclismo, il preparatore è passato al calcio accettando la proposta arrivata da Pep Guardiola al Manchester City.

In particolare con Haaland, l'obiettivo del preparatore è far sì che l'attaccante rispetti la tabella di marcia stilata appositamente per lui dal momento in cui è approdato all'Etihad Stadium.