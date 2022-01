Con altri gioielli scuola Roma è andata piuttosto bene: Gianluca Scamacca segna, Davide Frattesi incanta a centrocampo. E ora il Sassuolo cala pure il tris. Dalla Capitale è in arrivo Riccardo Ciervo, attaccante non ancora ventenne che ha trascorso la prima parte della stagione con la maglia della Sampdoria.

Secondo 'Sky Sport', Roma e Sassuolo hanno trovato l'accordo per il trasferimento in Emilia di Ciervo. Il giocatore lascerà la Capitale, dopo averlo già fatto in prestito per andare a Genova, a titolo definitivo.

Il Sassuolo, in attesa dell'ufficialità destinata ad arrivare entro il deadline day del 31 gennaio, concretizza dunque il secondo acquisto del proprio mercato invernale: il primo è stato quello di Emil Ceide, arrivato nei giorni scorsi dal Rosenborg. Una doppia operazione per provare a dimenticare Jeremie Boga, ufficializzato proprio ieri dall'Atalanta.

Nella prima parte dell'attuale stagione, Ciervo ha faticato a trovare spazio nell'attacco della Sampdoria: ha collezionato 10 presenze in Serie A, delle quali una da titolare, lo scorso 9 gennaio in casa del Napoli. Due, invece, gli spezzoni di partita in Coppa Italia.