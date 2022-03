Il Sassuolo annuncia il rinnovo di Frattesi: contratto fino al 2026

Il Sassuolo premia Davide Frattesi con un nuovo contratto. Il club neroverde ha annunciato il prolungamento dell'accordo per un'altra stagione del centrocampista classe 1999, con scadenza al 30 giugno 2026, ovvero di un anno in più rispetto a quello precedente.

La società emiliana ha comunicato di aver stipulato un nuovo contratto col calciatore attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale del club:

"L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive del seguente calciatore neroverde: Davide Frattesi (1999, centrocampista) fino al 30 Giugno 2026".

Il rinnovo non cambia i piani futuri di Frattesi, nel mirino di Inter e Juventus in vista della prossima stagione. Come raccontato da GOAL, già da mesi il club nerazzurro ha intavolato una trattativa con il Sassuolo e con l'entourage del calciatore, mentre nelle ultime settimane anche la Juventus ha chiesto informazioni sul classe 1999.

In questa stagione, Frattesi ha totalizzato finora 4 goal e 2 assist in 30 partite tra Serie A e Coppa Italia. Il centrocampista romano rappresenta un pilastro del Sassuolo di Dionisi, una delle rivelazione dell'annata 2021/2022.