Il Sassuolo accoglie il sostituto di Boga: ufficiale l'arrivo di Ceide

Emil Ceide è un nuovo calciatore del Sassuolo. Attraverso i canali ufficiali, il club emiliano ha annunciato l'arrivo dell'esterno offensivo classe 2001 dal Rosenborg.

"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di calciomercato: Ceide Konradsen Emil (classe ’01, attaccante): acquisito a titolo di prestito con obbligo di riscatto dal Rosenborg".

Ceide prende il posto di Jeremie Boga, passato all'Atalanta per 22 milioni di euro più 3 di bonus, nella rosa a disposizione di Dionisi. Il norvegese si trasferisce in neroverde con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Il 20enne ha già collezionato in carriera 82 presenze con la maglia del Rosenborg, con 10 goal e 18 assist all'attivo. Ceide ha debuttato con la Norvegia Under 21 lo scorso 3 settembre e in quattro presenze ha già collezionato un bottino di tre reti.