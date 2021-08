Il saluto di Ronaldo alla Juve: "Lascio un club fantastico"

Cristiano Ronaldo lascia la Juventus dopo tre stagioni. Arrivato nell'estate del 2018, il fuoriclasse portoghese saluta la 'Vecchia Signora' per fare ritorno al Manchester United.

L'ormai ex numero 7 bianconero lascia Torino dopo aver realizzato 101 goal in 134 apparizioni ufficiali con la maglia della Juve e dopo aver impreziosito la sua avventura italiana con cinque trofei: due Scudetti, due Supercoppe italiane e una Coppa Italia.

Non è arrivata la tanto inseguita Champions League, sogno che il club zebrato sperava di poter coronare dopo essersi assicurata l'asso portoghese. Ed invece dal fronte europeo sono arrivate soltanto delusioni: un'eliminazione ai quarti al primo anno e poi due, clamorosi, tonfi agli ottavi di finale.

Nel giorno che sancisce il suo addio alla Serie A, Ronaldo ha affidato ad un post social il suo personale saluto alla Juventus e ai suoi tifosi:

"Oggi lascio un club fantastico, il più grande d'Italia e sicuramente uno dei più grandi di tutta Europa. Ho dato il mio cuore e la mia anima per la Juventus e amerò sempre la città di Torino fino ai miei ultimi giorni. I tifosi bianconeri mi hanno sempre rispettato e ho cercato di ringraziare quel rispetto lottando per loro in ogni partita, in ogni stagione, in ogni competizione.

Alla fine, possiamo tutti guardare indietro e realizzare che abbiamo ottenuto grandi cose, non tutto quello che volevamo, ma comunque abbiamo scritto una bella storia insieme".