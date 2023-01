Il Rubin Kazan torna a ‘pungere’ la Juventus: “A Torino -15…”

Il Rubin Kazan ha pubblicato un post con il quale ha preso in giro la Juventus: è il secondo nel giro di pochi giorni.

La notizia della pesante penalizzazione imposta alla Juventus, ha fatto il giro del mondo.

Come è noto, alla compagine bianconera sono stati tolti quindici punti in campionato a seguito del 'caso plusvalenze' e la cosa non solo ha ridisegnato la classifica in Serie A, ma ha scatenato più reazioni a tutti i livelli.

Tra coloro che hanno commentato l’accaduto anche il Rubin Kazan. Il club russo ha deciso di ‘dire la sua’ sulla vicenda in maniera molto ironica e con un post pubblicato su TikTok che sa tanto di presa in giro nei confronti della società bianconera.

Il Rubin ha pubblicato una sequenza di immagini con le condizioni meteo di tre città, ovvero Napoli, Kazan e Torino.

Per Napoli si è segnalata una temperatura di 7°, per Kazan una di -11° e quando è arrivato il momento di Torino è apparso un logo della Juventus ‘deformato’ in -15°. Il tutto accompagnato da grandi risate.

Il Rubin deve evidentemente avere una sorta di ‘conto in sospeso’ con la Juve. Nei giorni scorsi infatti, aveva pubblicato, dopo il pesantissimo 5-1 inflitto dal Napoli ai bianconeri, un post con protagonista Khvicha Kvaratskhelia attraverso il quale è stato svelato un interesse passato della ‘Vecchia Signora’ per il gioiello georgiano, poi sfumato a causa di una richiesta ritenuta troppo esosa.

“Juve nel 2021: 20 milioni sono troppi per lui”.

Insomma due ‘attacchi’ (farciti ovviamente di tanta ironia) nel giro di una settimana.