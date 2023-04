Il ritorno in campo, la traversa e le proteste: il Napoli ritrova Osimhen

Osimhen ha giocato poco più di 20’ contro il Verona, abbastanza per dimostrare di essere totalmente recuperato: ha anche sfiorato un super goal.

L’infortunio che l’ha bloccato nelle ultime settimane è definitivamente alle spalle, il Napoli può tornare a godersi Victor Osimhen e tra l’altro lo fa a pochi giorni da quello che è un bivio fondamentale per l’ultima parte della sua stagione: il match di ritorno dei quarti di finali di Champions League contro il Milan.

Il bomber nigeriano ha fatto il suo ritorno in campo al minuto 72 della sfida giocata con il Verona al Maradona nel 30° turno di campionato e gli è bastato pochissimo per cambiare il volto di una partita che fino a quel punto aveva detto pochissimo.

Osimhen, che ha sostituito uno spento Raspadori, è stato accolto da un’autentica ovazione e, non solo ha dimostrato di essere già in ottime condizioni, ma ha anche sfiorato all'82' quello che sarebbe stato uno splendido goal, con una grandissima conclusione di destro dal limite: solo la traversa ha respinto un pallone che sarebbe stato imprendibile per Montipò.

Nei venti minuti (o poco più) nei quali è stato in campo, il numero 9 del Napoli ha più volte messo in affanno la difesa scaligera, ha lottato su ogni pallone guidando letteralmente la pressione offensiva ed ha galvanizzato non solo i compagni di squadra, ma l’intero Maradona.

Una prestazione condita anche da un rigore reclamato e la rabbia sfogata dopo il triplice fischio finale. A scatenarla non è stata la mancata vittoria (la sfida si è chiusa sullo 0-0), ma la decisione del direttore di gara di chiudere il match quando i partenopei erano in attacco.

Una protesta, la sua, molto veemente e che in qualche modo l’ha portato anche a rischiare grosso: il suo nome figura infatti nella lista dei diffidati del Napoli (insieme a quello di Kim) e un eventuale ammonizione gli avrebbe impedito di scendere in campo nel prossimo match di campionato contro la Juventus.

Se l’ultima parte della gara con il Verona doveva comunque rappresentare una sorta di provino in vista del Milan, si può tranquillamente dire che Osimhen lo ha superato a pieni voti. Non ha trovato la via della rete, ma con il suo ingresso in campo il Napoli ha decisamente cambiato volto.

Spalletti e la compagine partenopea ritrovano il loro uomo di punta nel momento più importante: il Napoli potrà contare anche sull’esuberanza di Osimhen in una super sfida nella quale ci sarà da ribaltare l’1-0 patito all’andata a San Siro.