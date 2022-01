Il ritorno di Osimhen: entra al 71' nel match contro il Bologna

Alla fine, è arrivato il suo momento: gli ultimi mesi sono stati senz'altro molto difficili per lui, ma ha riabbracciato il campo, con il sorriso.

Dopo averlo recuperato, il Napoli ha ritrovato Victor Osimhen: l'attaccante nigeriano è tornato in campo al 71' della sfida contro il Bologna dopo l'infortunio patito contro l'Inter.

Un'assenza che durava dallo scorso 21 novembre: da quando, dopo lo scontro con Skriniar, è stato costretto ad uscire per "fratture multiple scomposte dell’orbita e dello zigomo sinistro".

Da quel momento in poi l'operazione, perfettamente riuscita, e la creazione di una speciale maschera per consentirgli il ritorno in campo: rientrato in allenamento, è poi risultato positivo al Covid, saltando la Coppa d'Africa.

Il rientro tra i disponibili è avvenuto pochi giorni fa quando, negativizzato, Spalletti ha potuto riaverlo a disposizione, schierandolo contro il Bologna, nella ripresa.