Partiamo da un presupposto, Lautaro Martinez è sempre meglio averlo che non averlo. Anche perché l'impatto di uno come il Toro non si misura solo col freddo calcolo dei goal segnati o col numero di vittorie ottenute.
Di certo però l'Inter in questo mese abbondante senza il suo capitano ha dimostrato di non essere Lautaro-dipendente. Merito dell'evidente crescita di Marcus Thuram, che si è caricato sulle spalle i compagni in più di un'occasione. Ma anche dell'apporto di Pio Esposito o Bonny, ormai molto di più che semplici alternative.
QUANDO TORNA LAUTARO
Poche ore dopo la pesante sconfitta casalinga subita in Champions League contro il Bruges, per l'Inter era arrivata una notizia se possibile ancora peggiore, ovvero l'improvviso stop di Lautaro Martinez.
Il capitano nerazzurro si era fermato il 15 ottobre per una lesione ai flessori della coscia sinistra. I tempi di recupero stimati si aggiravano tra i 30 e i 40 giorni. Lautaro ha perfettamente rispettato la tabella di marcia tornando ad allenarsi in gruppo 32 giorni dopo l'infortunio, martedì 17 novembre.
A meno di contrattempi imprevisti quindi l'argentino verrà convocato già per Atalanta-Inter di domenica 22 novembre, anche se dovrebbe partire dalla panchina, per poi giocare titolare tre giorni dopo in Champions League contro lo Stoccarda.
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COM'È ANDATA L'INTER SENZA LAUTARO
Come dicevamo sopra i nerazzurri non hanno di fatto sentito l'assenza di Lautaro Martinez, almeno sotto il profilo dei risultati e quello realizzativo. L'Inter, anzi, in Europa ha perfino fatto meglio vincendo entrambe le partite giocate in questo periodo contro Shakhtar e Feyenoord.
Risultati che permettono alla squadra di Chivu di restare in piena corsa per la qualificazione almeno ai playoff dopo le due sconfitte consecutive contro Real Madrid e Bruges, subite entrambe quando Lautato era regolarmente in campo.
E in campionato? L'Inter senza Lautaro ha vinto quattro volte su cinque, perdendo solo il derby contro il Milan che resta dunque l'unica sconfitta subita durante l'assenza del capitano. Anche dal punto di vista dei goal segnati i nerazzurri non hanno accusato particolarmente la mancanza dell'argentino.
Sono dieci le reti realizzate dall'Inter in cinque partite di campionato per una media di due a partita, contro le tredici in cinque partite con Lautaro che contro l'Udinese (gara terminata 5-3) era rimasto in panchina. Stessi numeri anche in Champions: quattro goal con Lautaro e quattro senza.
A tenere in piedi l'Inter nel mese senza il capitano, come detto, è stato soprattutto Marcus Thuram. Ma i nerazzurri hanno sopperito di squadra all'assenza del loro leader che ora è pronto a tornare a guidarli in campo già contro l'Atalanta.