📝 Bio: Sono nato a Palermo nel 1985 e fin da bambino ho coltivato due passioni che hanno segnato il mio percorso: la scrittura e il calcio. Dopo il diploma classico, ho intrapreso gli studi universitari conseguendo la laurea triennale in Filosofia della Conoscenza e della Comunicazione, disciplina che mi ha fornito strumenti critici e analitici fondamentali per il mio lavoro.

Giornalista pubblicista, dal 2012 scrivo per GOAL, dove unisco competenze e passione per raccontare lo sport che amo da sempre. Mi occupo di cronaca sportiva, approfondimenti, editoriali e analisi tattiche, cercando sempre di offrire al lettore uno sguardo lucido e approfondito sul gioco.

Seguo da vicino le gare interne del Palermo, luogo che rappresenta un pezzo importante della mia storia e della mia identità. Raccontare il calcio per me significa restituire emozioni, spiegare dinamiche e dare voce a ciò che accade dentro e fuori dal campo.

🧠 Aree di competenza

Calcio italiano

Approfondimenti

Analisi tattiche

Juventus e Palermo

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