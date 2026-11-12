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Real Club Celta v Juventus - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images
Lelio Donato

Il ritorno di Conceiçao e il nuovo ruolo di Kolo Muani: come può cambiare l'attacco della Juventus dopo la sosta

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Francisco Conceiçao è tornato a disposizione dopo l'infortunio alla spalla ma il suo posto da titolare nell'undici della Juventus non è più così sicuro. Nelle ultime settimane in quel ruolo ha giocato Randal Kolo Muani.

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Il francese, apparso in grande difficoltà come riferimento offensivo centrale spalle alla porta, è stato spostato da Spalletti proprio sulla fascia destra. E in questa posizione ha fornito un paio di ottime prestazioni.

Una situazione dettata inizialmente anche dall'emergenza infortuni, ma che potrebbe diventare definitiva nel lungo periodo. A meno che il tecnico non trovi alternative valide per fare nuovamente coesistere Conceiçao e Kolo Muani.

I NUMERI STAGIONALI DI CONCEICAO

Anche perché il portoghese sotto la gestione di Spalletti è stato di fatto uno dei pochi titolari inamovibili. In questo inizio di stagione, ad esempio, Conceiçao aveva iniziato dal 1' ben sei volte nelle prime sette giornate di campionato.

Il tutto nonostante i numeri dal punto di vista realizzativo non siano stati molto positivi. Conceiçao ha segnato appena un goal e fornito un assist in nove presenze complessive tra campionato ed Europa League. Il portoghese però allo stesso tempo è uno dei pochi giocatori della rosa bianconera in grado di saltare l'uomo e creare azioni pericolose nella metà campo avversaria.

COSA ERA SUCCESSO A VIGO E LA PANCHINA CONTRO LA LAZIO

Una piccola crepa nel rapporto tra Spalletti e Conceiçao si era aperta qualche settimana fa, poco prima dell'infortunio alla spalla che ha poi costretto ai box il portoghese. L'episodio incriminato è avvenuto a Vigo quando, al momento del cambio, l'esterno non aveva preso bene la decisione del tecnico.

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Spalletti, davanti ai microfoni, non aveva usato toni morbidi nei confronti di Conceiçao: "Gli conviene essere arrabbiato con se stesso. Altrimenti ne dovremo parlare". 

Tanto che il giocatore aveva immediatamente chiarito l'accaduto sia pubblicamente che in privato: "Non ho litigato con nessuno: sono uscito, ho dato una piccola botta alla panchina e non ho litigato con nessuno dello staff..

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Non abbiamo parlato, non abbiamo avuto un dialogo con nessun membro dello staff: sono andato negli spogliatoi, sono andato a cambiare la maglia e in bagno e sono tornato dentro. Devono uscire cose vere e non questo".

Spalletti in ogni caso nella successiva partita di campionato contro la Lazio aveva deciso di tenere inizialmente fuori Conceiçao, subentrato solo nel finale a risultato ormai compromesso quando il portoghese ha rimediato anche l'infortunio alla spalla.

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COME CAMBIA L'ATTACCO DELLA JUVE

Ma cosa succede ora col ritorno di Francisco Conceiçao? Il portoghese, a differenza delle voci circolate negli ultimi giorni, non finirà sul mercato a gennaio e non ha alcuna intenzione di lasciare alla Juventus bensì è determinato a riconquistarsi il posto.

Allo stesso tempo, come detto, scontro di Vigo a parte Conceiçao gode della massima stima da parte di Spalletti che non ha di fatto mai rinunciato alla sua presenza nell'undici tipo. E che una volta tornato a disposizione concederà sicuramente molte occasioni al portoghese anche considerati gli impegni ravvicinati che attendono la Juventus da qui a Natale.

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Il tecnico dunque cercherà un modo per fare convivere Kolo Muani e Conceiçao, magari passando stabilmente al 4-4-2 in cui il portoghese agirebbe da esterno puro con l'attaccante schierato come spalla di Woltemade senza avere sulle spalle l'intero peso del reparto offensivo.

Scritto daLelio Donato

Contributor

📝 Bio: Sono nato a Palermo nel 1985 e fin da bambino ho coltivato due passioni che hanno segnato il mio percorso: la scrittura e il calcio. Dopo il diploma classico, ho intrapreso gli studi universitari conseguendo la laurea triennale in Filosofia della Conoscenza e della Comunicazione, disciplina che mi ha fornito strumenti critici e analitici fondamentali per il mio lavoro. 

Giornalista pubblicista, dal 2012 scrivo per GOAL, dove unisco competenze e passione per raccontare lo sport che amo da sempre. Mi occupo di cronaca sportiva, approfondimenti, editoriali e analisi tattiche, cercando sempre di offrire al lettore uno sguardo lucido e approfondito sul gioco. 

Seguo da vicino le gare interne del Palermo, luogo che rappresenta un pezzo importante della mia storia e della mia identità. Raccontare il calcio per me significa restituire emozioni, spiegare dinamiche e dare voce a ciò che accade dentro e fuori dal campo.

 

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