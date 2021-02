Il ritorno della difesa a tre: dal Napoli alla Juventus

Gattuso ha schierato il Napoli a tre contro l'Atalanta e nel finale di Inter-Juventus anche Pirlo ha fatto lo stesso. Ritorno al passato?

La difesa a tre torna protagonista assoluta in Serie A dove quasi tutte le prime preferiscono questo schieramento rispetto alla linea a quattro, utilizzata stabilmente ad oggi solo dal Milan di Pioli.

Oltre ai fedelissimi dei 'tre' come Antonio Conte, Simone Inzaghi e Gianpiero Gasperini, nelle ultime settimane anche Gattuso e Pirlo hanno iniziato a invertire rotta mentre Fonseca ormai da tempo ha scelto la stessa formula per la sua Roma.

A sorpresa, nella semifinale d'andata di Coppa Italia, il Napoli è sceso in campo con un 3-4-3 in cui Manolas ha giocato sul centrodestra, con Koulibaly dall'altra parte e Maksimovic nel ruolo di regista difensivo.

Un modulo a dir poco inconsueto per il Napoli, dove la difesa a tre non viene utilizzata con continuità addirittura dai tempi di Walter Mazzarri.

Alla Juventus invece proprio la retroguardia a tre è stata un marchio di fabbrica, prima con Conte e poi con Allegri, fino al graduale passaggio alla linea a quattro diventata intoccabile durante la breve parentesi 'sarriana'. A dire il vero senza convincere mai troppo.

Pirlo in realtà schiera ancora la difesa a quattro, almeno in fase di non possesso, mentre quando la sua Juventus ha la palla uno dei due esterni si alza e l'altro fa il terzo insieme ai due centrali.

Nelle ultime uscite poi, come si è visto anche contro l'Inter in Coppa Italia, nel finale il tecnico si è messo a tre per difendere il risultato. E con buoni riscontri. La strada, insomma, sembra tracciata.

L'unico a resistere al vento di difesa a tre che soffia di nuovo forte sulla Serie A, come detto, è Stefano Pioli che non ha quasi mai abbandonato la linea a quattro forte dei risultati raggiunti fin qui dal suo Milan.